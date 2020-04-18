Трамп заявил о лидерстве Китая по числу летальных исходов от COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Китай, а не США, лидирует по числу летальных исходов пациентов с коронавирусом COVID-19, заявил американский президент Дональд Трамп.

"У нас (в США - ИФ) не самое большое количество смертей в мире. Самое большое (количество случаев смерти - ИФ) в мире наверняка в Китае", - сказал Трамп брифинге по коронавирусу в Белом доме.

Он напомнил, что власти китайского города Ухань в пятницу сообщили, что давали слишком низкие данные по количеству инфицированных и скончавшихся во время эпидемии. Именно из этого города начал распространяться коронавирус.

"И это только в Ухане. Они (власти КНР - ИФ) не говорят о том, что было за пределами Уханя", - добавил Трамп.

Трамп напомнил, что "проводится ряд расследований" в отношении происхождения уханьского вируса.

Президент США в очередной раз заявил, что в случае, если бы Китай ранее сообщил о вспышке коронавируса, "проблему можно было бы действительно легко решить".

В пятницу сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование в отношении того, является ли уханьская лаборатория вероятным источником распространения коронавируса COVID-19.

По состоянию на субботу, США, согласно официальным данным, остаются страной с наибольшим числом выявленных случаев заражения коронавирусом. Количество пациентов, у которых подтвержден COVID-19, превысило цифру в 700 тыс. человек. В стране зарегистрировано почти 37 тыс. летальных исходов, около 60 тыс. пациентов вылечились.