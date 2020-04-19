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МКС спустили ближе к Земле перед прибытием космического грузовика "Прогресс"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Орбиту МКС скорректировали перед прибытием транспортного грузового корабля "Прогресс МС-14", сообщает в воскресенье госкорпорация "Роскосмос".

"С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-14" на 19 апреля 2020 года проведена коррекция ее орбиты", - сказали в госкорпорации.

Двигатели служебного модуля "Звезда" были включены в 8:09 по Москве и проработали почти минуту.

Ранее "Роскосмос" сообщал, что маневр проводится для уменьшения высоты орбиты станции на 1,5 тысячи метров.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" запланирован на 25 апреля в 4:51 по Москве с площадки № 31 космодрома Байконур, стыковка с МКС - в 8:13 по московскому времени.

В настоящее время на космодроме Байконур завершается подготовка корабля к запуску. Он доставит на Международную космическую станцию запасы топлива и газов, служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 75-й миссии снабжения МКС.

МКС Прогресс Роскосмос

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