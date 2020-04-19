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Российские военные испытали танк "Армата" в Сирии

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Да, совершенно верно... они были в Сирии", - сказал он в воскресенье в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По словам министра, в Сирию эти танки были направлены, "чтобы учесть все нюансы в боевых условиях". "В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания", - сказал Мантуров, отметив, что это поможет формированию "финального облика" танка, который будет поставляться в российскую армию.

Как отметил министр, его серийные поставки в армию начнутся в 2021 году.

По его словам, Т-14 "Армата" - дорогой танк. "Она дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации. По мере увеличения объемов производства и поставок, конечно же, будет и цена снижаться", - сказал Мантуров.

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Министр рассказал, что машина очень технически совершенная, и оснащена самыми передовыми технологическими решениями, "напичкана электроникой, она имеет особую конструкцию с учетом тех требований, которые были предъявлены главным заказчиком - министерством обороны".

Кроме того, министр сообщил, что Т-14 "Армата" в будущем пойдет на экспорт. "Со следующего года, после того, как начнут поставляться уже серийно машины министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика, мы начнем работать с иностранными заказчиками", - сказал он.

Отвечая на вопрос в программе о таких заявках, Мантуров заявил, что "предварительно, с учетом того, что мы не можем предоставить всю документацию нашим иностранным заказчикам - предварительно есть".

Т-14 - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.

По оценкам военных экспертов, "Армата" - новое слово в танкостроении, не имеет аналогов в мире. Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта.

Танк Т-14 предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения высокобронированных целей, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Сирия Т-14 Армата Минпромторг Денис Мантуров

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