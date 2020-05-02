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Российская армия получит в этом году более 120 модернизированных танков Т-72Б3М

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Более 120 модернизированных танков Т-72Б3М получат в этом году Сухопутные войска России, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

Как отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс", в рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны боевые машины со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками.

Т-72Б3М - одна из новинок, которая была продемонстрирована в 2018 году на военно-техническом форуме "Армия".

Т-72Б3М - глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. В корпорации "Уралвагонзавод" ранее "Интерфаксу" сообщили, что Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища.

На машине стоят современные всесуточные системы управления огнем, цифровые средства связи и ряд других новых систем.

3 апреля Минобороны РФ сообщило о начале поставок в армию последней модификации танка Т-90 - Т-90М "Прорыв". 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия.

В 2021 году начнутся серийные поставки в российскую армию новых танков Т-14 "Армата", сообщил 19 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Еще осенью 2017 года замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков сообщал, что Россия занимает первое место в мире по количеству танков, боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня.

Т-72 Минобороны

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