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Пушку для танка "Армата" модернизировали

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Уралвагонзавод" завершил работы по модернизации пушки для танка Т-14 "Армата", следует из материалов на сайте предприятия.

"Составная часть опытно-конструкторской работы "Армата", модернизация 125-мм пушки 2А82-1М", - говорится в перечне выполненных в 2018 году работ в годовом отчете предприятия.

Ранее сообщалось, что боевые возможности "Арматы" почти в два раза превышают характеристики танков предшествующих моделей.

Согласно данным брошюры "Армия России в сравнении", распространенной Минобороны перед началом расширенного заседания коллегии военного ведомства в декабре прошлого года, танк Т-14 "применяет управляемые ракеты "из ствола", обеспечивая бронепробиваемость в 1200 мм".

По информации издания, танки Т-90М, Т-72Б3М, Т-72Б3, Т-80ВМ имеют бронепробиваемость в 700 мм.

Танк Т-14 имеет необитаемое боевое отделение, ранее для него была разработана 125-мм гладкоствольная пушка повышенной точности.

Уралвагонзавод

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