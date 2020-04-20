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ЦБ Китая снизил базовую ставку с 4,05% до 3,85%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК) снизил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) по кредитам на год с 4,05% до 3,85%, чтобы стимулировать оживление экономики.

Экономический кризис

LPR по кредитам на год понижена уже во второй раз с начала 2020 года. Регулятор рассчитывает, что это поможет снизить стоимость финансирования для бизнеса и особенно для небольших компаний.

Ставка по кредитам на пять лет и более понижена с 4,75% до 4,65%, сообщил НБК.

Китайский ЦБ устанавливает размер LPR 20-го числа каждого месяца на основе данных о ставках, получаемых от крупнейших банков страны.

LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения центробанком реформы процентных ставок. В конце прошлого года НБК потребовал от банков с 2020 года ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам, а также привести условия действующих кредитов в соответствии с бенчмарком в период с марта по август.

На прошлой неделе стало известно, что ВВП Китая в I квартала 2020 года рухнул на 6,8% в годовом выражении - это первое снижение экономики КНР с 1992 год, когда правительство начало публиковать эти данные поквартально. Резкий спад отразил тяжелый ущерб, нанесенный китайской экономике вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями, введенными властями страны с целью сдерживания ее распространения.

В январе-марте чистая прибыль базовых промышленных предприятий Китая сократилась в годовом измерении на 58,8%, сообщил 20 апреля представитель Комитета по контролю и управлению госимуществом Госсовета КНР Пэн Хуаган. По итогам деятельности в первом квартале года 26 предприятий понесли убытки. Операционный доход этих предприятий снизился на 11,8%.

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