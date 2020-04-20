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Чистая прибыль промпредприятий Китая в I квартале упала почти на 60%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В первом квартале текущего года из-за эпидемии коронавируса и введенных ограничительных мер чистая прибыль базовых промышленных предприятий Китая сократилась по сравнению с тем же периодом 2019 года на 58,8%, сообщил на брифинге официальный представитель Комитета по контролю и управлению госимуществом Госсовета КНР Пэн Хуаган.

По итогам деятельности в первом квартале года 26 предприятий понесли убытки. Операционный доход этих предприятий снизился на 11,8%.

Тем не менее, по словам чиновника, чистая прибыль предприятий в марте несколько выросла по сравнению с показателями февраля.

Пэн Хуаган отметил, что к настоящему времени 99,4% центральных промышленных предприятий страны восстановили работу в полном объеме, а предприятия таких сфер, как нефтехимия, металлургия, производство электроэнергии, машиностроение не прекращали функционировать.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, восемь - у людей, прибывших из-за рубежа. За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

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