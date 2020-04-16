Лондон пообещал пересмотреть отношения с Пекином в связи с пандемией

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Лондон не сможет поддерживать прежние отношения с Пекином и нуждается в разъяснениях относительно того, как коронавирус привел к мировому кризису, заявил в четверг глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Вне всякого сомнения, мы не можем вести дела как обычно после этого", - приводит газета The Times его слова, сказанные в ответ на вопрос, произойдет ли "перерасчет" в отношениях Лондона с Пекином в связи с пандемией.

"Нам придется задавать трудные вопросы о том, как это случилось и почему ее нельзя было остановить раньше", - отметил Рааб.

Скрытая угроза

Ранее бывший руководитель британской разведки Mi6 Джон Соэрс обвинил власти Китая в том, что они скрыли информацию о коронавирусе COVID-19 на начальных этапах развития эпидемии. С аналогичными обвинениями выступил шеф Пентагона Марк Эспер.

Версия об утечке из лаборатории

Телеканал CNN ранее сообщал: власти США изучают версию, что источником COVID-19 был не рынок в Ухане, а лаборатория в этом городе. В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Такую теорию продвигают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.

В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус нового типа COVID-19 хранился в уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". По данным источников телеканала, на уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей, просто таким образом Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения СМИ о том, что в Вашингтоне все больше склоняются к версии, согласно которой коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в китайском городе Ухань и случайно попал за ее пределы, заявил: "Мы очень внимательно изучаем это (то, откуда появился вирус - ИФ)". При этом он не стал говорить, считает ли он правдоподобной данную версию.

Власти Китая в свой черед считают бездоказательной версию о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане, сообщил в четверг CNN со ссылкой на официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

"Я хотел бы напомнить людям: глава Всемирной организации здравоохранения неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств, указывающих на то, что вирус был создан в лаборатории. Многие известные медицинские эксперты во всем мире также считают теории об "утечке из лаборатории" лишенными каких-либо научных доказательств", - заявил Чжао Лицзянь.