Япония выделит на борьбу с последствиями коронавируса для экономики еще $83 млрд

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Японии выделит дополнительные 8,9 трлн иен ($83 млрд) на борьбу с последствиями коронавируса, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Общий размер пакета экономической поддержки, включая гарантии по кредитам, вырастет с 108,2 трлн иен до 117,1 трлн иен. Увеличение суммы практически полностью связано с принятым ранее решением оказать финансовую помощь населению.

На прошлой неделе премьер-министр страны Синдзо Абэ пообещал, что правительство выдаст наличными 100 000 иен каждому японцу (порядка $930) вне зависимости от уровня его доходов, чтобы поддержать граждан в создавшейся сложной ситуации.

Первоначальный план предусматривал выплаты в размере 300 000 иен, но лишь 13 миллионам домохозяйств, которые существенно пострадали от последствий пандемии коронавируса.

Ранее Абэ в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио.

Детали программы финансовой помощи пока не раскрыты. Абэ обещал, что правительство сделает все возможное, что люди получили деньги как можно скорее.

Опубликованные в понедельник статистические данные указали на резкое падение японского экспорта в марте 2020 года. Показатель снизился максимальными темпами с июля 2016 года на фоне ослабления экономической активности по всему миру из-за пандемии. Он сократился на 11,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 6,36 трлн иен ($59 млрд), сообщило министерство финансов. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 10,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем японского импорта в прошлом месяце уменьшился на 5%, до 6,35 трлн иен при ожидавшемся экономистами падении на 9,8%. Импорт снижается 11 месяцев подряд.