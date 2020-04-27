Япония закрыла въезд для прибывающих из России и еще 13 стран

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Японии с 29 апреля запретит въезд в страну иностранцам, побывавшим в 14 странах, среди которых Россия, Украина, Белоруссия, Саудовская Аравия и ряд других стран Ближнего Востока, Перу, Доминиканская республика и Барбадос. Об этом объявил премьер-министр Синдзо Абэ, передает NHK.

Всего таких стран стало 87. Негражданам Японии, которые побывали в любой стране из списка в пределах двух недель до предполагаемого приезда в Японию, въезд будет закрыт. Это решение связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее правительство Японии признало временно недействительными визы, выданные иностранцам, прибывающим из стран, не входящих в этот черный список. Срок, на который визы должны были считаться недействительными, был сначала установлен до конца апреля, теперь кабмин продлил его до конца мая.Ранее министерство иностранных дел уже предупредило японских граждан об опасности любых поездок в данные страны, повысив уровень опасности на второй по значимости.

По последним данным, в Японии подтвержден 13 441 случай заражения коронавирусом, умерли 372 человека.