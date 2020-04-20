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Японский экспорт в марте упал на 11,7%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2020 года японский экспорт в марте 2020 года снизился максимальными темпами с июля 2016 года на фоне ослабления экономической активности по всему миру. Как сообщил Минфин страны, показатель упал на 11,7% в годовом измерении, до 6,36 трлн иен ($59 млрд).

Экономический кризис

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 10,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Снижение японского экспорта отмечено по итогам 16-го месяца подряд. Продажи за рубеж транспортного оборудования рухнули на 18,2%, в том числе легковых автомобилей - на 13,9%, машиностроительного оборудования - на 17,9%.

Экспорт в США в марте упал на 16,5%, максимальными темпами с апреля 2011 года, в Китай - на 8,7%, в Гонконг - на 14,2%, в Южную Корею - на 10,4%, в Россию - на 24,9%.

Объем японского импорта в прошлом месяце уменьшился на 5%, до 6,35 трлн иен при ожидавшемся экономистами падении на 9,8%. Импорт снижается 11 месяцев подряд.

В марте Япония сократила закупку топлива на 11,6%, в том числе углеводородов - на 8,3% и СПГ - на 13,5%. Импорт одежды и аксессуаров уменьшился на 4,6%, компьютерного оборудования - на 9,3%.

Поставки в Японию из Китая в марте сократились на 4,5%, импорт из Гонконга рухнул на 84,3%, из Южной Кореи - снизился на 4,7%, из Германии - на 19%, из Великобритании - на 17,7%, из России - на 15%. В то же время Япония увеличила импорт из США на 1,3%, из ОАЭ - на 24,9%.

В феврале объем японского экспорта уменьшился на 1%, импорта - на 14%.

Профицит торгового баланса Японии в марте составил 4,95 млрд иен по сравнению с 522,7 млрд иен годом ранее.

Эксперты отмечают, что мартовские данные о внешней торговле, вероятно, не в полной мере отражают последствия пандемии коронавируса, поскольку в некоторых регионах локдауны начались лишь в конце марта.

"Как экспорт, так и импорт, вероятно, продолжат снижаться в апреле и далее, поскольку работа многих предприятий приостановлена из-за коронавируса, при существенном ослаблении глобальной производственной активности в целом", - сказал MarketWatch аналитик Dai-ichi Life Research Institute Такеси Окуваки.

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