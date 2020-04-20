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Минобороны Белоруссии сочло эпидобстановку в стране подходящей для парада 9 мая

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии считает, что эпидемиологическая обстановка в стране позволяет провести 9 мая парад Победы.

"Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск", - говорится в ответе министра оборона Виктора Хренина на коллективное обращение о запрете данного мероприятия в связи с ситуацией с коронавирусом. Текст ответа размещен на сайте petitions.by.

Министр подчеркнул, что для Белоруссии военные парады - "это дань героизму и стойкости нашего народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков". "Это также традиция, символизирующая готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства", - добавил Хренин.

Кроме того, министр отметил, что в ходе тренировок выполняется комплекс специальных мер. На сегодняшний день принимаемые в Вооруженных силах Белоруссии меры поддерживают эпидемиологическую обстановку на должном уровне, они также поддерживают способность и готовность ВС "к выполнению любых задач, в том числе наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями", подчеркнул глава Минобороны.

Позиция белорусских властей по поводу проведения парада 9 мая

Как сообщалось, по состоянию на 20 апреля, в белорусской армии зафиксировано четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Контактировавшие с заболевшими военнослужащими люди изолированы в палаточных городках.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике не будут отменять из-за коронавируса мероприятия ко Дню Победы. "Мы пока ничего не отменяем, у нас (в Минске - ИФ) будут все запланированные мероприятия", - сказал он.

Позднее белорусские власти заявили, что решение о проведении парада 9 мая будет приниматься ближе к дате.

Между тем в России парад Победы перенесли с 9 мая на более поздний срок из-за рисков распространения коронавируса.

Минобороны Белоруссии Белоруссия Коронавирус Виктор Хренин

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