Коронавирусом заразился хоккеист из команды Лукашенко

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Белоруссии коронавирусом заразился хоккеист Дмитрий Мелешко, который играет в любительской команде президента Александра Лукашенко. В последний раз они вместе выходили на лед 11 апреля.

Информация о заражении Мелешко сначала появилась в телеграм-канале NEXTA. Жена спортсмена, которая проходит курс химиотерапии, написала в инстаграме, что муж простудился и изолировался, чтобы ее не заразить. Хоккеист затем сообщил TUT.BY, что результаты тестирования еще не получил и думает, что у него легкая простуда.

Позднее во вторник пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что у Мелешко тест на COVID-19 дал положительный результат, и хоккеиста положили в больницу. Она отметила, что игрок президентской команды заболел уже после завершения любительского чемпионата, когда все спортсмены были в отпуске.

Затем жена Мелешко подтвердила его диагноз. "Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернётся домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние... Пропажа обоняния - первый симптом коронавируса", - написала она.

"Играл ли вместе с Александром Лукашенко? Был матч, и все, больше контактов у нас не было. 11 апреля я играл. Не знаю, когда заболел", – сказал затем сам Мелешко "Радио Свобода".

Дмитрий Мелешко ранее играл за минское "Динамо" и сборную Белоруссии. Профессиональную карьеру он завершил в 2017 году.