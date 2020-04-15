Около 35 тысяч россиян заявили о желании вернуться из-за рубежа

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Около 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возможности вернуться на родину, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В "листе ожидания" остаются, по нашим оценкам, около 35-36 тысяч человек (плюс-минус тысяча-полторы), которые хотят выехать", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

Он напомнил, что приоритет отдается тем, кто оказался в стране своего нынешнего пребывания после 1 января 2020 года, однако в отношении тех, кто выехал за рубеж раньше, применяется индивидуальный подход, учитывая гуманитарный аспект.

"Есть люди, которые оказались там не потому, что решили пожить несколько лет на чужбине, а кто, например, отправился на лечение, специальную операцию, к которой долго готовился и которая требует постоперационной реабилитации. Есть несколько десятков таких людей. Сейчас мы ими занимаемся, что называется, "вручную", - сообщил министр.

Лавров добавил, что по решению главы правительства РФ послы в экстренных случаях могут дополнять списки выезжающих, сформированные Минкомсвязи, пассажирами, которые "действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину".

По его словам, на сегодняшний день, выплаты материальной помощи были оформлены примерно восьми тысячам граждан, еще порядка 27 тысяч записались и могут претендовать на эти ежедневные выплаты.

Министр сообщил, что удалось снять остроту проблемы в тех странах, из которых было сложно организовать выезд, например, в Марокко, Черногории, Египте, на Филиппинах и Кипре. Также удалось вывезти транзитных пассажиров из Катара и Южной Кореи.

Остаются большие группы граждан в таких странах, как Индия, Индонезия, Таиланд и Турция, а также ряд сложных случаев "в отдаленных уголках мира", в том числе на Фиджи, Сейшельских островах, в Гватемале и ряде африканских государств, сообщил министр.

Говоря о ситуации с застрявшими в США российскими школьниками, Лавров призвал родителей воздержаться от согласия на обучающие программы без защиты поездок международно-правовыми договоренностями. Он подчеркнул, что США таких договоренностей нет.

Ранее Россия сделала демарш США из-за поступившей информации о программах обучения российских школьников в Соединенных Штатах и о том, что дети оказались в сложной ситуации: некоторых гостевые семьи выставили за дверь.

В свою очередь в посольстве США в РФ сообщили "Интерфаксу", что американские власти работают над скорейшим возвращением на родину российских школьников, оставшихся в США рамках программы обмена: речь идёт о 51 человеке.