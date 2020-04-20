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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:18Заразились
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Некоторые страны начали ослаблять введенные из-за коронавируса ограничения

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В ряде стран постепенно начинают ослаблять ограничения, введенные из-за распространения инфекционного заболевания COVID-19 на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом.

Так, в Иране с понедельника начинают открывать междугородние автомагистрали, также в рамках ослабления введенного из-за COVID-19 режима строгой изоляции возобновили работу и крупные торговые центры.

Сообщается, что открылись как торговые центры класса люкс, так и рынки, в частности главный базар столицы - тегеранский Большой базар. Однако открывшиеся магазины будут работать только до 18:00 (16:30 по Москве).

За последние сутки в Иране зафиксировали 91 случай смерти пациентов с коронавирусом. Кроме того, диагностировано 1 294 новых случаев заражения. Таким образом, с начала эпидемии в стране выявлено 83 505 заражений, 5 209 человек скончались. Между тем, 59 273 заболевших выздоровели. Ранее в апреле власти страны отмечали постепенное снижение новых случаев заболевания коронавирусом.

В ряде регионов ФРГ в понедельник также открылись магазины площадью до 800 кв. м., в Берлине такое решение пока не принято. В Берлине, который является столицей и отдельной федеральной землей, пока открыты только продуктовые магазины, магазины хозтоваров и некоторых услуг, например, точки по ремонту мобильных телефонов. Во вторник, 21 апреля, земельный сенат примет окончательное решение, как ожидается, магазины откроются в среду или в четверг.

По состоянию на 20 апреля в Германии у 141 672 человек зафиксирован коронавирус, 4 404 инфицированных скончались.

В Норвегии с понедельника возобновляют работу детские сады, об этом объявляла ранее премьер-министр страны Эрна Сульберг. Кроме того, норвежцам разрешат выезжать в загородные коттеджи.

Еще через неделю в школу вернутся ученики начальной школы, а также студенты ряда университетов и колледжей. Также могут возобновить работу парикмахерские и другие предприятия в сфере услуг, если в них будут соблюдаться меры по борьбе с распространением вируса.

Всего с начала коронавирусной пандемии в Норвегии диагностировано 7 103 случаев заражения, 165 человек с COVID-19 скончались.

Со следующей недели поэтапно снимать ограничения общенационального карантина начнут и в Новой Зеландии.

Как сообщило правительство страны, первый этап начнется 27 апреля в 23:59 по местному времени (14:59 по Москве 28 апреля), его длительность составит две недели. Возобновят работу некоторые предприятия и школы, последует смягчение ограничений на внутренние перемещения. Кроме того, будут разрешены собрания до 10 человек для таких мероприятий, как свадьбы и похороны. За это время примерно 500 тыс. жителей вернутся к работе в случае, если они смогут соблюдать социальное дистанцирование.

За сутки в Новой Зеландии выявили всего девять новых инфицированных. Таким образом, по состоянию на 20 апреля в стране диагностировано 1 440 случаев заражения, 12 инфицированных скончались.

В Испании, одной из самых эпидемиологически неблагоприятных стран мира, количество летальных исходов вследствие заражения COVID-19 за сутки снизилось до менее 400.

Согласно данным министерства здравоохранения страны, за последние сутки скончались 399 пациентов с коронавирусом, в то время как в течение прошлой недели этот показатель находился на уровне 520-585 человек.

Уже третий день снижается и количество выявленных новых случаев заражения, за последние сутки диагноз поставлен 4216 пациентам. Всего с момента появления в Испании коронавирус унес жизни более 20,8 тыс. жителей страны. Заразились более 200 тыс., из них более 80 тыс. выздоровели.

Испания занимает вторую строчку после США в списке с самым большим количеством выявленных заражений и третью строчку - по количеству летальных исходов.

В Гонконге впервые с начала марта за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным издания The Guardian, прежде в специальном административном районе КНР не выявлялось новых случаев заражения 5 марта.

По состоянию на 20 апреля, в Гонконге диагностированы 1 026 случаев заражения, при этом четыре человека с коронавирусом скончались.

По мере того, как ситуация в некоторых странах налаживается, в США произошли протесты, участники которых призывали к отмене введенных из-за пандемии ограничений. Так, в штате Кентукки после таких протестов отмечается увеличение ежесуточного прироста случаев заражения коронавирусом.

Как сообщил накануне, 19 апреля, губернатор Кентукки Энди Бэшер, в штате выявили 273 новых случаев заражения COVID-19, что является самым высоким суточным показателем в регионе с начала пандемии.

"У нас в Кентукки есть такие люди, которые говорят, что нам надо немедленно открыть Кентукки. Народ, это может убить людей. Это несомненно убило бы людей", - цитируют американские СМИ слова Бэшера.

Всего в штате диагностировано 2 960 случаев заражения, зафиксировано 148 летальных исходов пациентов с вирусом. 1 122 заболевших выздоровели.

США по-прежнему лидируют по количеству случаев заражения COVID-19 - в стране выявлено 764 265 заразившихся, 40 565 пациентов с коронавирусом скончались. Между тем, 71 012 заболевших выздоровели.

Беспорядки наблюдаются на улицах Парижа. На фоне режима изоляции, введенного 17 марта, произошли столкновения между жителями коммуны Вильнёв-ла-Гарен и сотрудниками полиции. Изоляция оказалась особенно тяжелой для населения районов, подобных Вильнёв-ла-Гарен и окружающих крупные города Франции, включая Париж. Ранее из ряда таких районов уже поступала информация о беспорядках. Также критики властей утверждают, что полиция более строго следит за соблюдением изоляции в этих коммунах, а не в центре Парижа.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в мире с начала пандемии COVID-19 по состоянию на 20 апреля диагностировано 2 425 437 заражений коронавирусной инфекцией, из них 166 058 заразившихся скончались. Между тем, 636 378 заболевших выздоровели.

На данный момент болеют 1 623 001 человек, 54 318 из них находятся в критическом состоянии.

Хроника 09 января – 20 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Иран Германия Норвегия Новая Зеландия Коронавирус США Франция

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