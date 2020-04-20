Жители пригорода Парижа вступили в столкновения с полицией на фоне режима изоляции

Митинг против самоизоляции во Владикавказе Фото: Элина Сугарова/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Жители коммуны Вильнёв-ла-Гарен в северном предместье Парижа в минувшие выходные вступили в столкновение с силами полиции, сообщает в понедельник газета The Washington Post.

Беспорядки начались в ночь на субботу, 18 апреля, после того, как мотоциклист врезался в открытую дверь полицейской машины. Пострадавшего госпитализировали, а полиция начала расследование происшедшего.

Однако на улицы коммуны вышли жители, которые принялись забрасывать силы правопорядка петардами. Полицейские отвечали им слезоточивым газом.

При этом, напоминает The Washington Post, беспорядки произошли на фоне режима изоляции, введенного 17 марта из-за пандемии коронавируса. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон продлил эти ограничительные меры до 11 мая.

Между тем, указывает издание, изоляция оказалась особенно тяжелой для населения районов, подобных Вильнёв-ла-Гарен и окружающих крупные города Франции, включая Париж. В таких местах часто в скученных условиях проживают семьи иммигрантского происхождения, и ранее, отмечает газета, из ряда таких районов поступала информация о беспорядках.

Также критики властей утверждают, что полиция более строго следит за соблюдением изоляции в этих коммунах, а не в центре Парижа.

Накануне, 19 апреля, глава Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон сообщил на пресс-конференции в Париже, что с начала эпидемии коронавируса в стране умерли 19 718 инфицированных. Он также сообщил, что с начала эпидемии выписались 36 578 выздоровевших.