Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 21.04В России 52 763+5 642В мире 2 561 044+88 785

Трамп попросит Гарвард вернуть деньги на борьбу с коронавирусом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он собирается попросить крупные предприятия и учреждения, такие как Гарвардский университет, вернуть деньги, которые они получили в рамках пакета помощи по коронавирусу.

"Я собираюсь просить об этом. Гарвард собирается вернуть деньги. Они не должны были их принимать", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Я не собираюсь упоминать другие организации. Когда я увидел Гарвард с одним из самых больших фондов в стране, а может быть, и в мире, (...) они должны вернуть деньги", - добавил президент.

Он отметил, что у университета есть фонды в размере $40 млрд.

Пакет помощи по коронавирусу в размере $2,2 трлн, подписанный в прошлом месяце, включал сотни миллиардов долларов для малого бизнеса, пострадавшего от государственных закрытий из-за коронавируса, и отдельно выделял миллиарды долларов на поддержку высших учебных заведений.

На прошлой неделе появились сообщения о том, что Гарвард получит более $8 млн финансирования.

США Гарвардский университет коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Комитет по разведке сената США подтвердил попытки РФ помочь Трампу в 2016 году

Комитет по разведке сената США подтвердил попытки РФ помочь Трампу в 2016 году

Цена июньских фьючерсов на WTI опустилась ниже $7 за баррель

Королеве Елизавете II исполнилось 94 года

Королеве Елизавете II исполнилось 94 года

Россия заняла 149-е место в индексе свободы прессы от "Репортеров без границ"

У американских ритейлеров скопились весенние коллекции на десятки миллиардов долларов

У американских ритейлеров скопились весенние коллекции на десятки миллиардов долларов
Пандемия коронавируса

В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств искусственного происхождения COVID-19

Пираты у берегов Бенина захватили в заложники трех россиян

Пираты у берегов Бенина захватили в заложники трех россиян

Во Франции мальчик с COVID-19 не заразил ни одного из 172 человек, с которыми контактировал

Лавров заявил, что США уже приняли решение о выходе из Договора по открытому небу

Лавров заявил, что США уже приняли решение о выходе из Договора по открытому небу

В Госдуме назвали фейком сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');