Подавляющее большинство американцев негативно воспринимают Китай

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство граждан США с негативом относятся к Китаю, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра Pew Research Center.

Согласно его результатам, 66% опрошенных заявили, что имеют негативное отношение к Китаю. Противоположного мнения придерживаются 26%. Остальные затруднились с ответом.

Данные опроса также указывают, что 62% респондентов считают Китай главной угрозой для США. Этот показатель увеличился на 14 процентных пункта с 2018 года.

Два года назад, аналогичный опрос показывал, что менее половины американцев (47%) негативно настроены в отношении КНР.

Опрос проводился с 3 по 29 марта этого года на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. В нем участвовали тысяча американцев.