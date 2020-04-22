WSJ сообщила о потерях индивидуальных инвесторов из-за нефтяного кризиса

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Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Обвал на нефтяном рынке ведет к потерям для индивидуальных инвесторов, которые вкладывают средства в фонды, торгуемые на бирже (Exchange Traded Fund, ETF) и отслеживающие нефтяные цены, пишет The Wall Street Journal.

В последнее время наблюдался активный приток средств в эти рискованные активы, включая инвестирующий в нефтяные фьючерсы United States Oil Fund (US Oil Fund), несмотря на предупреждения, что такие инструменты не подходят для неопытных инвесторов.

Активы, находящиеся под управлением 16 нефтегазовых ETF, которые отслеживаются FactSet, увеличились с $4,8 млрд в конце февраля до примерно $11 млрд на 17 апреля.

Как отмечает WSJ, инвесторы рассчитывают на восстановление нефтяного рынка после снятия мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Основной прирост приходится на US Oil Fund. С начала года его активы выросли на $5 млрд, большая часть которых были инвестированы в последние недели. При этом стоимость фонда во вторник упала на 25%.

Вливание денег в нефтяные ETF способствует волатильности на нефтяном рынке, пишет WSJ. US Oil Fund в основном инвестирует в ближайшие контракты. К истечению ближайшего фьючерса фонд продает его и покупает контракты на следующий месяц.

US Oil Fund произвел смену контрактов на неделе, завершившейся 13 апреля. Как отмечают трейдеры, этот процесс сопровождался распродажей активов, что подготовило почву для хаоса на рынке на этой неделе.

Несмотря на то, что смена контрактов не сразу влияет на их стоимость, она сопровождается транзакциями, которые способствуют колебанию цен. В ожидании начала этого процесса трейдеры в целях извлечения выгоды могут попытаться обвалить цену ближайшего контракта и поднять стоимость следующего за ним.

Перед истечением контракта его стоимость приближается к ценам на физическом рынке. Трейдеры, которые остаются на руках с истекающими фьючерсами, должны либо продать их, либо принять поставку до конца соответствующего месяца. В понедельник цена майского фьючерса на WTI, который истек во вторник, упала более чем на 300% и впервые оказалась отрицательной.

Как отмечает WSJ, некоторые инвесторы скорее всего покупали бумаги нефтяного фонда в расчете на падение майских фьючерсов, не зная, что US Oil Fund уже обменял их на июньские контракты. Теперь они могут столкнуться с потерями, когда фонд начнет продавать июньские фьючерсы и покупать июльские. Это процесс запланирован на период с 5 по 8 мая.

В настоящий момент июньский контракт торгуется почти на $8 за баррель дешевле июльского. Аналитики ожидают, что смена контрактов снова обрушит цены.