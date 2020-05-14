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Американским биржам посоветовали подготовиться к очередному уходу котировок нефти в минус

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) рекомендовала брокерам, биржам и клиринговым палатам подготовиться к сохранению "исключительно высокой волатильности некоторых контрактов, низкой ликвидности и возможности падения цен в отрицательную зону".

ЭкономикаФинансовый рынок учится уходить в минус. ОбзорФинансовый рынок учится уходить в минус. ОбзорЧитать подробнее

Рекомендации опубликованы "в свете чрезвычайно высокой волатильности цен на нефть, а также падения стоимости майских фьючерсов на WTI в минусовую зону 20 апреля 2020 года".

CFTC напомнила биржам, что нужно "принять и выполнять правила, обеспечивающие осуществление экстренных полномочий там, где это необходимо и целесообразно, в том числе, права ликвидировать или переводить открытые позиции по любому контракту, приостанавливать или ограничивать торговлю любым контрактом, а также требовать от участников рынка выполнения специальных маржинальных требований".

20 апреля майские фьючерсы на WTI за день до истечения срока их действия завершили торги на уровне минус $37,63 за баррель на фоне отсутствия достаточного объема свободных мощностей для физического хранения нефти. В результате многие трейдеры и по крайней мере один фьючерсный брокер понесли потери, пишет газета Financial Times.

Срок действия июньского контракта на нефть WTI истекает в следующий вторник, и эксперты не исключают повторения на рынке хаотичных движений, в результате которых цена нефти впервые оказалась в минусе.

Брокерам, по мнению CFTC, следует внимательно следить за контрактами по мере приближения даты их исполнения и быть "особенно бдительными, отслеживая и оценивая риски".

Брокерская компания Interactive Brokers зафиксировала разовый убыток в размере $108 млн в связи с необходимостью выплатить компенсации трейдерам, понесшим потери в результате падения цены майских фьючерсов на WTI до отрицательного уровня.

Другой брокер - GH Financials - потребовал от трейдеров выходить из контрактов на нефть, по крайней мере, за пять дней до наступления срока их погашения.

"Клиринговым палатам следует быть готовыми к возможности высокой волатильности цен некоторых контрактов, а также их падению в отрицательную зону", - отмечают в CFTC.

Представитель CFTC сообщил FT, что предупреждение касается и других контрактов, не только нефти, а также не является прогнозом нового падения цен на нефть ниже нуля.

"Мы не делаем прогнозов. Мы лишь предлагаем варианты планирования", - отметил он.

CFTC WTI США

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