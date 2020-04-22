Аналитики не удивятся ценам на нефть в минус $100 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные аналитики допускают снижения цен на нефть до минус $100 за баррель из-за нехватки мощностей для хранения, сообщает Bloomberg. Они предупреждают, что в течение нескольких недель резервуарные мощности могут быть полностью исчерпаны, и цены упадут во многих регионах до нуля, а в ряде случаев - и ниже.

"Мы движемся к тому, чтобы исчерпать мощности нефтехранилищ к концу мая-началу июня", - отмечает Флориан Талер, глава аналитической компании Oilx, пользующейся данными спутников для оценки информации о заполнении нефтехранилищ.

"Очевидно, что мы проходим через масштабный ежедневный кризис управления на нефтяном рынке, - сказал Пол Сэнки из Mizuho Bank, отраслевой аналитик, ранее предупреждавший о возможности падения цен на нефть в отрицательную зону. - Может ли цена нефти опуститься до минус $100 баррелей в следующем месяце? Вполне возможно".

20 апреля майские фьючерсы на WTI впервые в истории подешевели до отрицательных величин из-за недостатка мощностей для хранения нефти в США. Цена контракта снижалась до минус $40,32 за баррель, поскольку трейдеры стремились продать эти контракты до истечения срока их действия во вторник в отсутствие свободных мощностей для физического хранения нефти.

Эта ситуация может стать предвестником того, что будет происходить в остальном мире при быстром заполнении нефтехранилищ, отмечает агентство. Можно ожидать, что участники рынка, предвидя пик заполнения хранилищ, примут меры, чтобы ограничить свои потери. Некоторые производители уже пересматривают условия контрактов, чтобы избежать продажи нефти за отрицательную цену.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду опускалась до $15,98 за баррель, минимума с июня 1999 года. По данным на 15:05 по Москве, контракты подорожали до $19,74 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) до $11,28 за баррель. Накануне их цена снижалась до $6,5 за баррель.

Отдельные сорта европейской и африканской нефти, торгующиеся с дисконтом Brent, в среду продаются по цене ниже $10 или даже $5 за баррель.

Эксперты предупреждают, что отрицательные цены на нефть не имеют нижнего предела, и, после того, что произошло на этой неделе, считают возможным все.

Данные спутников показывают, что нефтехранилища еженедельно заполняются на 50 млн баррелей - этого достаточно, чтобы удовлетворить потребности в сырье Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании вместе взятых.

В Индии резервуарные мощности нефтепереработчиков заполнены на 95%, цитирует Bloomberg источники в трех крупнейших нефтеперерабатывающих компаниях страны. Нигерия, по славам главы госкомпании NNPC Меле Кияри, будет сокращать добычу нефти, поскольку не располагает свободными мощностями для ее хранения.

"Мы увидим отрицательные цены на нефть, причем очень отрицательные", - говорит основатель нефтяного хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран. Он отмечает, что нефтяной рынок стал "опасным местом для торговли".

Нефтеперерабатывающие компании не спешат закупать нефть в отсутствие спроса на бензин и другие нефтепродукты в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 и ограничениями, которые вводятся властями государств по всему миру с целью сдерживания ее распространения. В этих условиях, некоторые нефтекомпании пытаются уменьшить добычу, а другие сохраняют объемы производства, поскольку для компаний, имеющих высокие долги, важна даже небольшая выручка от продажи нефти.

Страны ОПЕК+ ранее в апреле договорились о сокращении добычи в общей сложности почти на 10 млн баррелей в сутки, однако новое соглашение начнет действовать лишь в мае.