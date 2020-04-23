Последние данные из Ирана указали на некоторую стабилизацию ситуации с COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Относительно стабильная ситуация по COVID-19 уже на протяжении недели наблюдается в Иране, свидетельствуют статистические данные, распространенные в четверг иранским Минздравом.

За последние сутки в стране скончались 90 человек с COVID-19, таким образом, общее количество умерших достигло 5 481, сообщил журналистам представитель ведомства Киануш Джиханпур.

Уже на протяжении недели смертность среди людей, инфицированных коронавирусом, находится примерно на уровне 90 пациентов в сутки, при этом в один день их чуть больше, в другой - чуть меньше.

Общее число инфицированных в Иране, по данным на четверг, составляет 87 026, при этом состояние 3 105 из них тяжелое. Излечились от COVID-19 в Иране 64 843 пациента.

Ранее на этой неделе Джаханпур заявлял, что постепенная тенденция в сторону понижения числа инфицированных коронавирусом в стране "продолжает сохраняться".