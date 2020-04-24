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ВТО предупредила о вреде запрета экспорта средств защиты от COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В настоящее время запрет или ограничения на экспорт медицинских масок, перчаток, специальных костюмов и других средств защиты от коронавируса введен 80 странами мира, сообщила Всемирная торговая организация (ВТО).

В распространенном ею докладе отмечается, что экспорт запретили 72 страны-члена ВТО и восемь государств, не входящих в нее.

Хроника коронавируса. Апрель.

"Хотя введение ограничительных мер в отношении экспорта вполне объяснимо, отсутствие международного сотрудничества в этих областях чревато тем, что страны, зависящие от импорта, будут отрезаны от остро необходимых медицинских товаров", - предупреждается в докладе.

Запреты и ограничения на экспорт в целом не разрешены в ВТО, хотя существуют исключения, которые позволяют принимать временные меры для предотвращения или облегчения критической нехватки продовольствия или других продуктов, имеющих большое значение для экспортирующей стороны.

Отсутствие транспарентности в отношении ограничений и неспособность сотрудничать на международном уровне могут подорвать усилия по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса, считает организация.

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