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Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в Чернобыльской зоне, где в ходе субботника будет сажать сосны в Национальном парке "Припятский".

Как говорится в сообщении госагентства БелТА, в двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

"Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский", - рассказало агентство.

С целью возобновления лесной массы на площади в полтора гектара в парке высадят несколько тысяч саженцев сосны с закрытой корневой системой.

Уточняется, что на субботнике Лукашенко будет работать на посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

Один из четырех национальных парков Белоруссии - "Припятский" - расположен в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти. Здесь под особой охраной находится около 190 тыс. га территории и более трети занимает абсолютный резерват дикой природы.

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева.

Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

С 4 апреля этого года в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС украинские спасатели тушили лесной пожар, который из-за ветра в результате добрался до города Припять и опасных объектов зоны отчуждения.

Чернобыльская АЭС сегодня

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Склад твердых радиоактивных отходов Чернобыльской АЭСЗавод по переработке твердых радиоактивных отходовНа территории Чернобыльской АЭСЦех утилизации радиоактивных отходовВид на строительную площадку нового саркофага для четвертого энергоблокаСтроительство завода по переработке твердых радиоактивных отходовВозведение нового безопасного конфаймента (НБК) над саркофагом четвертого реактораСтоловаяСотрудники Чернобыльской АЭС ждут служебного автобуса возле административного корпусаВид с воздуха на районы вблизи Чернобыльской АЭС
Склад твердых радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС
Белоруссия Александр Лукашенко Чернобыльская АЭС Чернобыль Припять

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