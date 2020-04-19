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Украинские пожарные исключили угрозу хранилищу радиационных отходов

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщила, что пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не угрожают объекту "Укрытие", хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам.

Сейчас сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) тушат пожары в четырех очагах под селами Корогод, Буда, Розсоха и Кривая Гора. На тушении работают 903 человека и 151 единица техники.

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Также они обустраивают противопожарные разрывы, которые препятствуют распространению огня. Для этого привлекли тяжелую инженерную технику ГСЧС и пять дорогоукладчиков украинской армии.

Агентство утверждает, что радиационная ситуация находится под контролем.

Ранее мэрия Киева посоветовала горожанам не открывать окна домов из-за дыма от лесных пожаров.

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