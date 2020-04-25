Лукашенко решил обновить конституцию Белоруссии
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в новой "пятилетке" в стране появится новая конституция.
"Вопрос Конституции - он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы", - сказал глава государства, которого цитирует госагентство БелТА.
Как сообщалось, в декабре прошлого года президент поручил новому составу парламента (седьмого созыва - ИФ) включиться в работу над проектом новой конституции.
По его мнению, "на это есть запрос в обществе".