Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 25.04В России 74 588+5 966В мире 2 811 193+102 308

Лукашенко решил обновить конституцию Белоруссии

Лукашенко решил обновить конституцию Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в новой "пятилетке" в стране появится новая конституция.

"Вопрос Конституции - он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы", - сказал глава государства, которого цитирует госагентство БелТА.

Как сообщалось, в декабре прошлого года президент поручил новому составу парламента (седьмого созыва - ИФ) включиться в работу над проектом новой конституции.

По его мнению, "на это есть запрос в обществе".

Белоруссия Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости

Сицилия пообещала оплатить туристам 50% стоимости авиабилетов после окончания пандемии

Сицилия пообещала оплатить туристам 50% стоимости авиабилетов после окончания пандемии

Гонконгские СМИ узнали об отмене видеоконференции G20 из-за спора Китая и США

Гонконгские СМИ узнали об отмене видеоконференции G20 из-за спора Китая и США

Лукашенко отправился в Чернобыльскую зону сажать сосны

Корабль "Прогресс" установил рекорд по скорости полета к МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 25 апреля

Число жертв коронавируса в мире приближается к 196 тыс. человек

Губернатор Нью-Йорка объяснил, откуда коронавирус попал в штат

США запретят работу китайских телекоммуникационных компаний в случае угрозы безопасности

Джо Байден призвал американцев не пить отбеливатель

Джо Байден призвал американцев не пить отбеливатель

Правительство Бельгии объявило дату начала выхода из изоляции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');