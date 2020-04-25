Сицилия пообещала оплатить туристам 50% стоимости авиабилетов после окончания пандемии

Туристка осматривает Виллу дель-Касале (Сицилия). Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Власти Сицилии оплатят туристам половину стоимости авиабилетов, а также часть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма на острове после окончания пандемии коронавируса, сообщает газета Daily Mail.

Как сообщает издание, согласно новой стратегии развития туризма на острове, власти региона готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения.

Кроме того, утверждается, что туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок. Ваучеры с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily.

Как отмечает газета, власти Сицилии готовы потратить на эту программу 50 млн евро, в то время как за март и апрель туриндустрия потеряла около 1 млрд евро.

В Италии 13% ВВП приходится на туризм, и страна уже ищет способы перезапуска отрасли после поэтапного выхода из карантина, запланированного на 4 мая. Среди мер, предложенных региональными офисами по туризму - социальное дистанцирование на пляжах.

Италия является одной из эпидемиологически неблагоприятных стран. Она стоит на втором месте по количеству смертей пациентов с коронавирусом после США.

По данным Роспотребнадзора на 24 апреля, в Италии зарегистрировано почти 190 тыс. случаев заражения коронавирусом, 25,5 тыс. человек скончались.