Когда туристы снова смогут путешествовать и как будет выглядеть туризм после пандемии. Обзор

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Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Международный туризм к началу апреля фактически прекратился из-за повсеместных карантинов, запретов многих стран на въезд туристов и авиасообщение. Но какой бы ужасной ситуация не выглядела сейчас, исторический опыт показывает, что индустрия путешествий умеет очень быстро восстанавливаться после кризисов.

Пока эксперты очень осторожны в прогнозах о времени выхода туризма из коллапса, поскольку оно напрямую зависит от снятия ограничений, а сейчас карантины не отменяются, а только вводятся или ужесточаются. Но все они единодушны в том, что после долгого вынужденного сидения дома люди захотят путешествовать еще больше, чем прежде.

Исторический опыт

Один из самых смертоносных конфликтов в истории человечества, Первая мировая война, как ни странно, дала толчок бурному развитию туризма в межвоенную эпоху. Еще до 1914 года постепенно стала расти популярность пляжного отдыха, водных видов спорта и катания на лыжах в горах. А во время войны, которая стала временем вынужденного перемещения огромных масс людей, миллионы отправляли своим семьям открытки и фотографии. Насмотревшись на волшебные виды, люди захотели увидеть новые места своими глазами. Все это привело к всплеску путешествий, страсть к которым была подкреплена постепенным введением в европейских странах оплачиваемых отпусков.

Еще через 10 лет туризм получил новый импульс для развития, когда из-за экономического кризиса 1929 года стали разоряться европейские фешенебельные отели, которые не смогли адаптироваться к меняющемуся спросу. И даже обеспеченная публика начала использовать для отдыха дешевые кемпинги. Кроме того, после кризиса морские курорты начали зазывать туристов в летний сезон, чтобы компенсировать убытки от оттока своей традиционной богатой клиентуры, привыкшей проводить зимы в теплом климате.

Каждый последующий кризис создавал новые возможности для туризма. Так, во время финансового кризиса 2008 года продажи традиционных турпакетов упали, но начали бурно развиваться сервисы совместного использования недвижимости и других услуг, такие как Airbnb, BlaBlaCar и другие, позволяющие потребителям путешествовать экономно.

Король всех кризисов

Кризис туризма, связанный с коронавирусом - одно из самых тяжелых испытаний для мировой туротрасли за десятилетия. Здесь мнения экспертов расходятся. Кто-то находит аналогии в событиях после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, а кто-то говорит даже, что ничего сравнимого по масштабу в международном туризме не происходило со времен окончания Второй мировой войны. Очевидно, что это вопрос восприятия, и очевидно, что реальные потери от происходящего сейчас просто невозможно оценить, так как неизвестно, когда все закончится.

Пока Всемирный совет по туризму и экскурсиям (WTTC) утверждает, что потери мировой туротрасли составят более $2 трлн. При этом кризис может привести к потере до 75 млн рабочих мест в сфере туризма в мире и более миллиона - в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила число занятых в российской индустрии гостеприимства в 2,5 миллиона, что с учетом фактически полной остановки туризма и смежных отраслей (гостиниц, ресторанов, развлечений) в стране может означать, что оценка WTTC слишком консервативна.

Сейчас ситуация выглядит ужасной: три миллиарда людей во всем мире сидят по домам и боятся инфекции, границы закрыты, безвизовые режимы отменяются, самолеты не летают, отели стоят пустыми и увольняют персонал. Но рано или поздно пандемия закончится. Мир начнет выходить из карантинов, восстанавливать связи и снимать ограничения на поездки. Каким после этого станет туризм?

Когда закончится кризис

"Оптимисты говорят, что туризм оживет в третьем-четвертом квартале 2020 года. Пессимисты - что восстановление займет несколько лет. Я, скорее, согласен с пессимистами, причем не только из-за возможности новой волны эпидемии, но и из-за неравномерности ситуации с вирусом в разных странах", - сообщил "Интерфаксу" один из самых опытных российских экспертов в сфере туризма, бывший глава комитета по туризму Москвы и почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

По его мнению, наиболее вероятен неодновременный выход из кризиса в разных странах.

"Возможно, страны устанут дожидаться полного завершения пандемии и начнут открываться по очереди, по мере улучшения ситуации. На процесс принятия таких решений могут влиять разные факторы, как это происходит сейчас между Египтом и Россией. И восстановление туристического рынка может сильно затянуться. Из кризисов 1998, 2008 годов турбизнес и индустрия гостеприимства выходили за год-полтора, из 2014-го многие не выкарабкались до сих пор. А нынешний кризис и вовсе беспрецедентный", - подчеркивает эксперт.

Как считает Шпилько, опыт прошлых кризисов показывает, что после окончания пандемии число туристов в мире будет расти очень быстро, а вот финансовые показатели отрасли - нет. И рентабельность туризма станет более низкой.

Аналитик Елена Белоусова считает, что ждать восстановления выездного туризма можно еще много месяцев, даже ориентируясь на сроки ограничений, введенные некоторыми странами. А первым начнет восстанавливаться внутренний туризм. И участникам рынка стоит сейчас делать акцент именно на него - изучать направления, потенциальный спрос, готовить новые продукты.

На своих туристов надеются и в других странах, пострадавших от пандемии. Правительства Италии, Испании, Франции, Таиланда рассчитывают, что как только завершатся карантины, загрузку курортов, отелей, ресторанов начнут повышать, в первую очередь, их собственные граждане. А иностранцы еще долго не будут приезжать из страха заразиться коронавирусом.

Как изменится туризм

Очевидно, и это говорят все эксперты, что после долгого и изнурительного высиживания в квартирах туристы немедленно захотят отправиться в путешествия, как только у них появится такая возможность. К моменту открытия границ в отрасли накопится огромный отложенный спрос.

Вопрос в том, будут ли желания туристов подкреплены их возможностями, так как в связи с экономическим кризисом накоплений у людей во всех странах, столкнувшихся с коронавирусом, явно станет меньше, а их покупательная способность снизится. И не окажется ли международный туризм уделом богатых, на чье благосостояние пандемия повлиять не сможет?

По мнению Белоусовой, из-за экономических проблем вырастет спрос на самые дешевые туры - люди будут экономить на продолжительности поездок, выбирать самые доступные направления. Параллельно из-за страха перед большими скоплениями людей вырастет популярность экологических маршрутов, лесных походов, вылазок на природу и тому подобных видов отдыха. Вместе эти два фактора могут привести к взрывному росту активного туризма с палатками и в кемпингах, к массовому возвращению "дикарей" на пляжи Черноморского побережья, берега крупных рек и в другие привлекательные для туристов места.

Еще одним крайне вероятным следствием кризиса станет значительно большее внимание туристов к безопасности, санитарно-эпидемиологической обстановке. В местах скопления людей - на вокзалах, в аэропортах - многие в Европе и США теперь станут носить маски, как это давно делают в азиатских странах. Путешественники станут гораздо чаще мыть руки и пользоваться антибактериальными салфетками.

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Булут Багчи считает, что после окончания пандемии снизится популярность шведских столов в отелях, так как это не самая лучшая форма питания с точки зрения безопасности для здоровья. Кроме того, по его мнению, отельерам придется дезинфицировать номера после каждого постояльца и в целом обращать гораздо больше внимания на чистоту и санитарию.

Как и все предыдущие кризисы, нынешний проявит и усилит уже давно появившиеся тенденции. Среди них - цифровизация и уберизация. Массовый туризм будет становиться все более индивидуальным, люди будут все активнее бронировать свои путешествия в онлайне, строить их как из кубиков конструктора лего. Популярность организованного пакетного туризма, видимо, продолжит снижаться, и этому будут способствовать опасения по поводу безопасности отдыха в огромных отелях.

"Люди не перестанут путешествовать, услуги турбизнеса и индустрии гостеприимства будут востребованы. Рынок достанется тем, у кого хватит сил продержаться и выйти из кризиса еще более сильным и закаленным. Человечество переживало эпидемии и пострашнее, причем с гораздо более скромным арсеналом средств для борьбы с ними", - подытоживает Шпилько.