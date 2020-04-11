Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 11.04В России 13 584+1 667В мире 1 691 719+96 369

Когда туристы снова смогут путешествовать и как будет выглядеть туризм после пандемии. Обзор

Когда туристы снова смогут путешествовать и как будет выглядеть туризм после пандемии. Обзор
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Международный туризм к началу апреля фактически прекратился из-за повсеместных карантинов, запретов многих стран на въезд туристов и авиасообщение. Но какой бы ужасной ситуация не выглядела сейчас, исторический опыт показывает, что индустрия путешествий умеет очень быстро восстанавливаться после кризисов.

Пока эксперты очень осторожны в прогнозах о времени выхода туризма из коллапса, поскольку оно напрямую зависит от снятия ограничений, а сейчас карантины не отменяются, а только вводятся или ужесточаются. Но все они единодушны в том, что после долгого вынужденного сидения дома люди захотят путешествовать еще больше, чем прежде.

Исторический опыт

Один из самых смертоносных конфликтов в истории человечества, Первая мировая война, как ни странно, дала толчок бурному развитию туризма в межвоенную эпоху. Еще до 1914 года постепенно стала расти популярность пляжного отдыха, водных видов спорта и катания на лыжах в горах. А во время войны, которая стала временем вынужденного перемещения огромных масс людей, миллионы отправляли своим семьям открытки и фотографии. Насмотревшись на волшебные виды, люди захотели увидеть новые места своими глазами. Все это привело к всплеску путешествий, страсть к которым была подкреплена постепенным введением в европейских странах оплачиваемых отпусков.

Еще через 10 лет туризм получил новый импульс для развития, когда из-за экономического кризиса 1929 года стали разоряться европейские фешенебельные отели, которые не смогли адаптироваться к меняющемуся спросу. И даже обеспеченная публика начала использовать для отдыха дешевые кемпинги. Кроме того, после кризиса морские курорты начали зазывать туристов в летний сезон, чтобы компенсировать убытки от оттока своей традиционной богатой клиентуры, привыкшей проводить зимы в теплом климате.

Каждый последующий кризис создавал новые возможности для туризма. Так, во время финансового кризиса 2008 года продажи традиционных турпакетов упали, но начали бурно развиваться сервисы совместного использования недвижимости и других услуг, такие как Airbnb, BlaBlaCar и другие, позволяющие потребителям путешествовать экономно.

Король всех кризисов

Кризис туризма, связанный с коронавирусом - одно из самых тяжелых испытаний для мировой туротрасли за десятилетия. Здесь мнения экспертов расходятся. Кто-то находит аналогии в событиях после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, а кто-то говорит даже, что ничего сравнимого по масштабу в международном туризме не происходило со времен окончания Второй мировой войны. Очевидно, что это вопрос восприятия, и очевидно, что реальные потери от происходящего сейчас просто невозможно оценить, так как неизвестно, когда все закончится.

Пока Всемирный совет по туризму и экскурсиям (WTTC) утверждает, что потери мировой туротрасли составят более $2 трлн. При этом кризис может привести к потере до 75 млн рабочих мест в сфере туризма в мире и более миллиона - в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова оценила число занятых в российской индустрии гостеприимства в 2,5 миллиона, что с учетом фактически полной остановки туризма и смежных отраслей (гостиниц, ресторанов, развлечений) в стране может означать, что оценка WTTC слишком консервативна.

Сейчас ситуация выглядит ужасной: три миллиарда людей во всем мире сидят по домам и боятся инфекции, границы закрыты, безвизовые режимы отменяются, самолеты не летают, отели стоят пустыми и увольняют персонал. Но рано или поздно пандемия закончится. Мир начнет выходить из карантинов, восстанавливать связи и снимать ограничения на поездки. Каким после этого станет туризм?

Когда закончится кризис

"Оптимисты говорят, что туризм оживет в третьем-четвертом квартале 2020 года. Пессимисты - что восстановление займет несколько лет. Я, скорее, согласен с пессимистами, причем не только из-за возможности новой волны эпидемии, но и из-за неравномерности ситуации с вирусом в разных странах", - сообщил "Интерфаксу" один из самых опытных российских экспертов в сфере туризма, бывший глава комитета по туризму Москвы и почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

По его мнению, наиболее вероятен неодновременный выход из кризиса в разных странах.

В миреВ Испании подсчитали убытки из-за падения турпотока на фоне пандемииЧитать подробнее

"Возможно, страны устанут дожидаться полного завершения пандемии и начнут открываться по очереди, по мере улучшения ситуации. На процесс принятия таких решений могут влиять разные факторы, как это происходит сейчас между Египтом и Россией. И восстановление туристического рынка может сильно затянуться. Из кризисов 1998, 2008 годов турбизнес и индустрия гостеприимства выходили за год-полтора, из 2014-го многие не выкарабкались до сих пор. А нынешний кризис и вовсе беспрецедентный", - подчеркивает эксперт.

Как считает Шпилько, опыт прошлых кризисов показывает, что после окончания пандемии число туристов в мире будет расти очень быстро, а вот финансовые показатели отрасли - нет. И рентабельность туризма станет более низкой.

Аналитик Елена Белоусова считает, что ждать восстановления выездного туризма можно еще много месяцев, даже ориентируясь на сроки ограничений, введенные некоторыми странами. А первым начнет восстанавливаться внутренний туризм. И участникам рынка стоит сейчас делать акцент именно на него - изучать направления, потенциальный спрос, готовить новые продукты.

На своих туристов надеются и в других странах, пострадавших от пандемии. Правительства Италии, Испании, Франции, Таиланда рассчитывают, что как только завершатся карантины, загрузку курортов, отелей, ресторанов начнут повышать, в первую очередь, их собственные граждане. А иностранцы еще долго не будут приезжать из страха заразиться коронавирусом.

Как изменится туризм

Очевидно, и это говорят все эксперты, что после долгого и изнурительного высиживания в квартирах туристы немедленно захотят отправиться в путешествия, как только у них появится такая возможность. К моменту открытия границ в отрасли накопится огромный отложенный спрос.

Вопрос в том, будут ли желания туристов подкреплены их возможностями, так как в связи с экономическим кризисом накоплений у людей во всех странах, столкнувшихся с коронавирусом, явно станет меньше, а их покупательная способность снизится. И не окажется ли международный туризм уделом богатых, на чье благосостояние пандемия повлиять не сможет?

ЭкономикаТуроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные турыТуроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные турыЧитать подробнее

По мнению Белоусовой, из-за экономических проблем вырастет спрос на самые дешевые туры - люди будут экономить на продолжительности поездок, выбирать самые доступные направления. Параллельно из-за страха перед большими скоплениями людей вырастет популярность экологических маршрутов, лесных походов, вылазок на природу и тому подобных видов отдыха. Вместе эти два фактора могут привести к взрывному росту активного туризма с палатками и в кемпингах, к массовому возвращению "дикарей" на пляжи Черноморского побережья, берега крупных рек и в другие привлекательные для туристов места.

Еще одним крайне вероятным следствием кризиса станет значительно большее внимание туристов к безопасности, санитарно-эпидемиологической обстановке. В местах скопления людей - на вокзалах, в аэропортах - многие в Европе и США теперь станут носить маски, как это давно делают в азиатских странах. Путешественники станут гораздо чаще мыть руки и пользоваться антибактериальными салфетками.

Президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Булут Багчи считает, что после окончания пандемии снизится популярность шведских столов в отелях, так как это не самая лучшая форма питания с точки зрения безопасности для здоровья. Кроме того, по его мнению, отельерам придется дезинфицировать номера после каждого постояльца и в целом обращать гораздо больше внимания на чистоту и санитарию.

Как и все предыдущие кризисы, нынешний проявит и усилит уже давно появившиеся тенденции. Среди них - цифровизация и уберизация. Массовый туризм будет становиться все более индивидуальным, люди будут все активнее бронировать свои путешествия в онлайне, строить их как из кубиков конструктора лего. Популярность организованного пакетного туризма, видимо, продолжит снижаться, и этому будут способствовать опасения по поводу безопасности отдыха в огромных отелях.

"Люди не перестанут путешествовать, услуги турбизнеса и индустрии гостеприимства будут востребованы. Рынок достанется тем, у кого хватит сил продержаться и выйти из кризиса еще более сильным и закаленным. Человечество переживало эпидемии и пострашнее, причем с гораздо более скромным арсеналом средств для борьбы с ними", - подытоживает Шпилько.

Коронавирус

Новости

ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса в случае ранней отмены изоляции

ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса в случае ранней отмены изоляции

Число инфицированных коронавирусом в мире почти достигло 1,7 млн

Что случилось этой ночью: суббота, 11 апреля

США будут вводить санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан

США будут вводить санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан

Apple и Google создадут технологию отслеживания контактов с больными COVID-19

В США за сутки впервые умерли более 2 тысяч пациентов с коронавирусом

США анонсировали заявление о финансировании ВОЗ

Пандемия коронавируса

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек

Сделка ОПЕК++ забуксовала из-за возражений стран ЕС и Мексики

В соборе Парижской Богоматери прошло второе после пожара богослужение

В соборе Парижской Богоматери прошло второе после пожара богослужение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');