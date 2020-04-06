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"Транснефть" начала поставки нефти в Белоруссию

"Транснефть" начала поставки нефти в Белоруссию
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - "Транснефть" начала поставки нефти в Белоруссию в соответствии с маршрутными поручениями. Об этом сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Он также добавил, что в Новороссийске 5 апреля с 14:10 начался шторм. "Стоявшие на наливе танкеры были отгружены и ушли, новые позиции не швартуются, в ожидании окончания шторма, прогнозируемого на вечер, стоят на рейде", - уточнил собеседник.

По его информации, в остальных портах присутствия "Транснефти" погода рабочая. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по действующему плану.

Ранее сообщалось, что четыре компании из РФ начали оформлять документы на поставку нефти в Белоруссию.

Как неоднократно отмечалось, с 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Белоруссии составили 570 тыс. тонн.

В ходе телефонного разговора 21 марта премьеры двух стран Румас и Михаил Мишустин обсудили возобновление поставок нефти из РФ для полной загрузки белорусских НПЗ. 11 марта Румас передал Мишустину новые предложения Минска по цене на нефть с учетом глобального падения нефтяных котировок.

Транснефть Белоруссия

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