Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять главу министерства здравоохранения США Алекса Азара.

"Сообщения о том, что я собираюсь уволить министра здравоохранения Алекса Азара - фальшивые новости. "Мейнстрёмные" СМИ знают об этом, но они отчаянно пытаются создать видимость хаоса и беспорядка в умах общественности. Они ни разу не позвонили, чтобы спросить. Алекс отлично работает! " - написал Трамп в своем твиттере.

Ранее издания The Wall Street Journal и Politico сообщали, что администрация США может сменить министра здравоохранения Азара на фоне распространения коронавируса в стране.

По данным их источников, Азар на ранней стадии распространения инфекции в Соединенных Штатах допустил ряд просчетов в борьбе с коронавирусом, в частности, убеждал президента Трампа в том, что COVID-19 не представляет особой опасности для США.

Сообщалось, что в качестве возможных замен Азара рассматриваются координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Беркс, администратор центра Medicaid Сима Верма и замминистра здравоохранения Эрик Харган.