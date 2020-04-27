Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 26.04В России 80 949+6 361В мире 2 971 475+74 729

Южнокорейский министр не увидел ничего необычного в ситуации с КНДР

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Министр Южной Кореи по делам объединения Ким Ен Чхоль подтвердил, что в настоящее время в обстановке в КНДР не отмечается каких-либо серьезных изменений.

Он на закрытом форуме сказал, что правительство "располагает разведывательными данными, которые дают основание с уверенностью сказать, что ничего необычного не происходит", сообщают СМИ.

В миреСоветник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен ЫнаСоветник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен ЫнаЧитать подробнее

В последние дни в мировых СМИ появились сообщения, что лидер КНДР Ким Чен Ын тяжело болен или даже скончался.

Советник президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина опроверг эти предположения. В интервью телеканалу Fox News чиновник заявил: "Позиция нашего правительства неизменна. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Пока никаких подозрительных перемещений обнаружено не было".

Ранее эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили, что, как свидетельствуют полученные со спутников фотографии, личный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына был зафиксирован на станции курортного города КНДР Вонасана 21 и 23 апреля.

Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило, что в воскресенье государственное радио Северной Кореи информировало, что Ким Чен Ын в воскресенье передал благодарность строителям города Самчжиен, на церемонии открытия которого он сам ранее присутствовал.

Газета "Нодон синмун" в понедельник сообщила о благодарности, которую Ким Чен Ын направил строителям туристического комплекса в Северной Корее. Вместе с тем, сообщений об участии лидера в публичных мероприятиях пока не поступало.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына стали распространяться после того, как он с 11 апреля перестал появляться на публике.

КНДР Южная Корея Ким Чен Ын Ким Ён Чхоль

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 апреля

Советник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен Ына

Советник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен Ына

Глава МВД Украины сообщил о ликвидации очагов возгорания в Чернобыльской зоне

Глава МВД Украины сообщил о ликвидации очагов возгорания в Чернобыльской зоне

В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число смертей от коронавируса

В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19

В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19

Белоруссия почти полностью загрузила свои НПЗ на фоне низких цен на нефть

Премьер Италии заявил о планах снова запустить промышленность 4 мая

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Лукашенко предложил создавать предприятия в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах

В Госдуме заявили, что новости об ухудшении здоровья Ким Чен Ына не нашли подтверждения

В Госдуме заявили, что новости об ухудшении здоровья Ким Чен Ына не нашли подтверждения
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');