Кремль не получал официальную информацию о здоровье Ким Чен Ына

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Северокорейский лидер с 11 апреля не появляется на публике. В японских, южнокорейских и американских СМИ появились публикации с предположениями, что он мог тяжело заболеть или умереть.

26 апреля Центральное радио КНДР сообщило, что Ким Чен Ын передал благодарность строителям города Самчжиен. Затем северокорейские СМИ сообщили, что он работает с документами и рассылает дипломатические письма. Его фотографий или видеозаписей при этом ни разу не публиковалось.

27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил Fox News, что "Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует". По его сведениям, лидер КНДР с 13 апреля находится на курорте Вонсан и с тех пор в стране никаких подозрительных перемещений замечено не было.

28 апреля министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль отметил, что, судя по сообщениям северокорейских СМИ о работе Ким Чен Ына, тот работает в обычном режиме.

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что достаточно точно знает, что происходит с северокорейским лидером, но делиться этой информацией не хочет.