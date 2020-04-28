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Кремль не получал официальную информацию о здоровье Ким Чен Ына

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не располагают официальной информацией о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В миреКим Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смертиКим Чен Ын две недели не появлялся на публике, СМИ сообщают о его болезни и смертиЧитать подробнее

Северокорейский лидер с 11 апреля не появляется на публике. В японских, южнокорейских и американских СМИ появились публикации с предположениями, что он мог тяжело заболеть или умереть.

26 апреля Центральное радио КНДР сообщило, что Ким Чен Ын передал благодарность строителям города Самчжиен. Затем северокорейские СМИ сообщили, что он работает с документами и рассылает дипломатические письма. Его фотографий или видеозаписей при этом ни разу не публиковалось.

27 апреля советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин заявил Fox News, что "Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует". По его сведениям, лидер КНДР с 13 апреля находится на курорте Вонсан и с тех пор в стране никаких подозрительных перемещений замечено не было.

28 апреля министр по делам объединения двух Корей Ким Ен Чхоль отметил, что, судя по сообщениям северокорейских СМИ о работе Ким Чен Ына, тот работает в обычном режиме.

Президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что достаточно точно знает, что происходит с северокорейским лидером, но делиться этой информацией не хочет.

КНДР Ким Чен Ын Южная Корея США Дмитрий Песков Кремль

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