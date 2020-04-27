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Советник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен Ына

Советник президента Южной Кореи заявил о хорошем самочувствии Ким Чен Ына
Ким Чен Ын (архив)
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Советник президента Южной Кореи Мун Чжон Ин опроверг предположения некоторых СМИ о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии или даже скончался.

В интервью телеканалу Fox News чиновник заявил, что "Ким Чен Ын жив и хорошо себя чувствует".

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По его словам, лидер КНДР находится в северокорейском курортном городе Вонсане с 13 апреля, добавив, что до сих пор никаких подозрительных перемещений замечено не было.

Ранее эксперты американского сайта 38 North, который занимается проблемами Северной Кореи, сообщили, что, как свидетельствуют полученные со спутников фотографии, личный поезд лидера КНДР Ким Чен Ына был зафиксирован на станции курортного города КНДР Вонасана 21 и 23 апреля.

Южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило со ссылкой на государственное радио Северной Кореи, что Ким Чен Ын в воскресенье передал благодарность строителям города Самчжиен, на церемонии открытия которого он сам ранее присутствовал.

Газета "Нодон синмун" в понедельник сообщила о благодарности, которую Ким Чен Ын направил строителям туристического комплекса в Северной Корее. Вместе с тем, сообщений об участии лидера в публичных мероприятиях пока не поступало.

Слухи об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына стали распространяться после того, как он с 11 апреля перестал появляться на публике.

Ким Чен Ын КНДР Южная Корея

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