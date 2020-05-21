Apple выпустила обновленную ОС для iPhone с учетом пандемии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS, в которой учтены изменения, случившиеся в условиях пандемии. iOS 13.5 позволит быстрее разблокировать телефон человеку в маске. Еще она содержит созданную вместе с Google систему уведомлений о контактах с зараженными COVID-19 - Expose Notification.

Новая версия iOS решает проблему, с которой сталкивались люди, пытавшиеся разблокировать свое устройство, находясь в маске. Система распознавания лиц в предыдущих версиях ПО для iPhone или iPad, видя человека в маске, несколько раз выдавала ошибку, прежде чем переключиться на экран ввода пароля. В новой же версии она моментально считывает лицо в маске и выдает экран для ввода пароля.

20 мая Apple и Google объявили о запуске программного интерфейса приложения (API), который позволит разработчикам с помощью Bluetooth организовать взаимодействие с находящимися неподалеку смартфонами.

Двадцать две страны уже запросили и получили доступ к API для интеграции сервиса в системы здравоохранения, сообщили компании в совместном релизе.