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Apple выпустила обновленную ОС для iPhone с учетом пандемии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS, в которой учтены изменения, случившиеся в условиях пандемии. iOS 13.5 позволит быстрее разблокировать телефон человеку в маске. Еще она содержит созданную вместе с Google систему уведомлений о контактах с зараженными COVID-19 - Expose Notification.

Пандемия коронавируса

Новая версия iOS решает проблему, с которой сталкивались люди, пытавшиеся разблокировать свое устройство, находясь в маске. Система распознавания лиц в предыдущих версиях ПО для iPhone или iPad, видя человека в маске, несколько раз выдавала ошибку, прежде чем переключиться на экран ввода пароля. В новой же версии она моментально считывает лицо в маске и выдает экран для ввода пароля.

20 мая Apple и Google объявили о запуске программного интерфейса приложения (API), который позволит разработчикам с помощью Bluetooth организовать взаимодействие с находящимися неподалеку смартфонами.

Двадцать две страны уже запросили и получили доступ к API для интеграции сервиса в системы здравоохранения, сообщили компании в совместном релизе.

Европа ослабляет карантин

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В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.Также после долгого карантина открылись парикмахерские и магазины розничной торговли. С 3 июня будет разрешено свободное перемещение внутри страны.В Чехии разрешили возобновить работу магазинам площадью до 2,5 тыс. кв. м, открылись ботанические сады, фитнес-центры, автошколы. Также людям разрешили собираться в группы до 10 человек.В начале мая в Португалии возобновили работу книжные магазины, библиотеки и архивы. С 18 мая в стране частично открылись кафе и рестораны, а также возобновили работу музеи и достопримечательности. Кинотеатры, театры и концертные залы могут открыть уже 1 июня.В Ватикане впервые с момента введения ограничительных мер открыл свои двери собор Святого ПетраВ Греции из-за очень жаркой погоды разрешили посещать пляжи. Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию.Возобновился чемпионат Германии по футболу. Матчи проходят без зрителей.Граждане Франции с 11 мая могут передвигаться без специальных разрешений, ранее необходимых из-за режима изоляции, кроме перемещений на расстояния свыше 100 км от дома, которые будут возможны только по веским семейным или профессиональным причинам.Бельгийские школьники вернулись к занятиям после карантина. И для детей, и для учителей остается правило соблюдения социального дистанцированияПремьер-министр Венгрии объявил о начале постепенного ослабления карантина в Будапеште. Ограничения на остальной части страны уже постепенно снимаются две недели.
В Италии, где была одна из самых сильных вспышек заболевания, открылись бары и рестораны. Заведениям нужно обеспечивать соблюдение норм социального дистанцирования. Продавцы и официанты должны быть в масках и перчатках.
Apple США коронавирус

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