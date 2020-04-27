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Активность террористов в Идлибе с пандемией коронавируса не снизилась

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российско-турецкие договоренности позволили преодолеть всплеск напряженности в Идлибе, однако ситуация в регионе остается проблемной, а провокации террористов продолжаются, сообщил посол РФ в Сирии Александр Ефимов.

"Не думаю, что активность террористов можно как-то увязать с распространением коронавируса. Внимание с идлибской проблемы никуда не переключилось, ведь нападения и провокации со стороны незаконных вооруженных формирований продолжаются", - сказал Ефимов в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что достигнутые в Москве 5 марта договоренности между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом позволили преодолеть опасный всплеск напряженности в "Большом Идлибе".

"Однако террористы делают все возможное, чтобы сорвать их выполнение, а потом снова строить из себя "жертву кровавого режима". Так что идлибская проблема остается на виду и по-прежнему требует решения", - добавил посол.

Ефимов отметил, что пандемия коронавируса не сказывается на российско-турецком взаимодействии по Сирии, страны "всегда находили возможность договориться".

Полностью интервью посла РФ в Дамаске Александра Ефимова будет опубликовано на сайте "Интерфакса" во вторник, 28 апреля.

Сирия Идлиб

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