Демократы в штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Демократическая партия США объявила в понедельник о решении отменить из-за эпидемии коронавируса проведение президентских праймериз в американском штате Нью-Йорк, которые были запланированы на 23 июня, сообщило издание The Hill.

По данным издания, в то же время в штате все еще планируют провести 23 июня промежуточные выборы в Конгресс и выборы в законодательные органы штата.

Демократические праймериз в штате уже откладывали - изначально они были намечены на 28 апреля.

Нью-Йорк стал первым штатом США, в котором отменили праймериз. Ранее из-за коронавируса проведение праймериз отложили в 16 штатах США.

Нью-Йорк является эпицентром распространения коронавируса COVID-19 в США. По состоянию на 27 апреля в штате диагностирован 293 991 случай заражения вирусом, 22 612 инфицированных скончались.