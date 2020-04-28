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Экс-дипломат КНДР предположил наличие серьезных проблем со здоровьем у Ким Чен Ына

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - У северокорейского лидера КНДР Ким Чен Ына, вероятно, имеются серьезные проблемы со здоровьем, сообщает CNN со ссылкой на экс-дипломата КНДР Тхэ Ен Хо.

"Ким Чен Ын не только лидер Северной Кореи, но и внук Ким Ир Сена (...). Для северокорейцев это (отсутствие Ким Чен Ына на мероприятиях по случаю дня рождения Ким Ир Сена - ИФ), действительно, ненормально", - сказал Тхэ Ен Хо.

"Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще. Ясно одно - он не может самостоятельно встать или нормально ходить", - добавил бывший северокорейский дипломат.

Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело болен или умер.

По словам Тхэ Ен Хо, большинство слухов, циркулирующих в настоящее время, вряд ли, будут точными, учитывая секретность, окружающую северокорейского лидера.

"Единственные люди, которые могут подтвердить его настоящее состояние, - это жена Ким Чен Ына, его сестра или близкие помощники", - отметил он.

"Не думаю, что слухи о том, где он сейчас находится или у него была какая-либо операция, основаны на фактах", - добавил Тхэ Ен Хо.

Он также напомнил, что смерть отца Ким Чен Ына - Ким Чен Ира держалась втайне в течение двух дней. Даже министр иностранных дел Северной Кореи узнал о ней всего за два часа до официального объявления, подчеркнул бывший северокорейский чиновник.

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