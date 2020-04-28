Польша пригрозила арестом зарубежных активов "Газпрома"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Он привел пример "Нафтогаза Украины", который, добиваясь выплаты присужденной ему компенсации в $3 млрд, начал "эффективным способом" преследовать активы "Газпрома" по всей Европе.

"Сейчас перед нами вопрос, как получить компенсацию в 6 млрд злотых ($1,5 млрд), которую польской стороне в лице PGNiG присудил Стокгольмский арбитраж в порядке возмещения переплаты за газ. По моему мнению, лучшим решением будут жесткие требования исполнения этого решения. PGNiG движется в этом направлении", - сказал чиновник.

Ковальский считает, что PGNiG следует получить исполнительный лист и добиться его признания в тех странах, где его удалось применить "Нафтогазу".

PGNiG в 2015 году инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" и "Газпром экспорта", добиваясь пересмотра цены газа, поставляемого в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года по газопроводу Ямал-Европа с ноября 2014 года. По мнению заявителя, цены были завышены. Стокгольмский арбитраж с PGNiG согласился и присудил ей $1,5 млрд компенсации.

23 апреля PGNiG заявила, что "Газпром" выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения суда.