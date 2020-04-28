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В Норвегии задержали 70-летнего миллионера по подозрению в убийстве его жены

В Норвегии задержали 70-летнего миллионера по подозрению в убийстве его жены
Обыск в доме Тома Хагена
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Норвегии во вторник задержала одного из самых богатых норвежцев Тома Хагена в рамках расследования исчезновения его супруги 1,5 года назад, передают европейские СМИ.

По словам представителя норвежской полиции, Хагена подозревают в "убийстве или соучастии в убийстве" его супруги Анны-Элизабет Фалкевик-Хаген. 70-летнего миллионера задержали, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на работу.

Супруга Тома Хагена пропала в конце октября 2018 года. Последний раз она была замечена дома в коммуне Лёренскуг к востоку от Осло.

Спустя некоторое время появились сообщения о требовании похитителей выплатить им порядка $10,3 млн в криптовалюте Монеро в обмен на освобождение женщины. В доме Хагена была обнаружена записка, в которой говорилось, что если он свяжется с полицией, его супруга будет убита.

Летом 2019 года полиция Норвегии начала пересматривать дело и основные версии и заявила, что нельзя исключать, что "для сокрытия убийства использовалось инсценировка похищения".

Том Хаген занимает 164-ю строчку в списке самых богатых людей Норвегии, его собственное состояние оценивалось в 2019 году в $183 млн.

Том Хаген Анна-Элизабет Фалкевик-Хаген Норвегия

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