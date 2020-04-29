Квартальная прибыль и выручка Alphabet выросли на фоне пандемии и карантинных мер

Рекламные доходы компании за март рухнули на 10%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Материнская компания Google - Alphabet Inc. - в I квартале 2020 года нарастила чистую прибыль и выручку за счет высокого спроса на ее сервисы в условиях пандемии. При этом в марте рекламные доходы компании упали на 10%.

Компания предупредила, что II квартал также будет сложным для бизнеса.

В отчетный период чистая прибыль Alphabet составила $6,84 млрд, или $9,87 на акцию, против $6,66 млрд, или $9,5 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель первого квартала 2019 года включал в себя разовые расходы на уплату штрафа по решению Еврокомиссии в размере $1,697 млрд.

Квартальная выручка Alphabet выросла на 13%, до $41,16 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании в первом квартале на уровне $10,71 на акцию при выручке в $40,8 млрд.

"Результаты за первые два месяца первого квартала были сильными, однако в марте мы столкнулись с существенным сокращением рекламных доходов. Мы намерены сосредоточиться на повышении эффективности, продолжив, при этом, инвестировать в долгосрочные возможности", - говорится в пресс-релизе компании.

Там считают, что с учетом сохраняющейся неопределенности еще рано говорить о сроках нормализации ситуации в экономике.

Выручка Google в первом квартале выросла на 14%, до $40,98 млрд. Поступления от рекламы увеличились на 10%, до $33,76 млрд. Расходы на приобретение трафика повысились на 9%, до $7,45 млрд.

Рекламные доходы YouTube подскочили на 33%, до $4,04 млрд, выручка сервиса Google Cloud - на 52%, до $2,78 млрд.

После представления отчета, в ходе телеконференции финдиректор Alphabet Рут Порат заявила, что компания немного сократит капиталовложения в 2020 году, а также сбавит темпы найма новых сотрудников. При этом, она продолжит реализацию программы выкупа акций в соответствии с планами, объявленными ранее.

Акции Alphabet подорожали на 7,5% в ходе дополнительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость опустилась на 7,7%.