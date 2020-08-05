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Discovery сократила квартальную прибыль более чем в 3 раза

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Discovery, которой принадлежит одноименный телеканал, а также TLC, Animal Planet и другие, во ll квартале 2020 года сократила чистую прибыль более чем в три раза на фоне падения рекламных доходов, до $271 млн, или $0,4 в расчете на акцию.

Экономический кризис

В апреле-июне 2019 года чистая прибыль компании составила $947 млн, или $1,33.

Скорректированная прибыль (без учета амортизации связанных с приобретениями нематериальных активов) составила $0,77 на акцию по сравнению с $0,98 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка сократилась на 12% - до $2,541 млрд. При этом в США показатель снизился на 6%, до $1,756 млрд, в мире - на 23%, до $783 млн.

Выручка от рекламы в США упала на 14%, до $997 млн, выручка от дистрибуции выросла на 7%, до $739 млн. Международное подразделение Discovery сократило рекламную выручку на 37%, до $276 млн, а его выручка от дистрибуции снизилась на 2%, до $486 млн.

В Discovery отметили, что спрос на рекламные продукты и услуги снизился в условиях пандемии, особенно во втором квартале.

"Наши рекламные доходы, на которые в 2019 году приходилось 54% выручки, сократились в первой половине 2020 года и могут продолжить значительно снижаться до конца 2020 года, если наши рекламные партнеры в некоторых секторах (например, туристическом) снизят или не смогут возобновить рекламные расходы", - говорится в сообщении компании.

Помимо этого, на результатах компании сказывается перенос некоторых спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры в Токио.

Акции Discovery в среду дешевеют на 3,2%. С начала года капитализация компании упала на 35,2%, до $10,46 млрд.

Хроника 27 января – 05 августа 2020 годаЭкономический кризис
Discovery США коронавирус

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