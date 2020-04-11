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Apple и Google создадут технологию отслеживания контактов с больными COVID-19

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американские компании Apple и Google объявили о совместной работе над технологией для смартфонов, которая будет выявлять контакты с зараженными корнавирусной инфекцией COVID-19 и предупреждать пользователей о необходимости отправиться на 14-дневный карантин. Соответствующие заявления были размещены на сайтах Apple и Google.

Пандемия коронавируса

Технология отслеживания контактов (contact-tracing) будет запущена в два этапа. В мае компании-конкуренты намерены создать программный интерфейс (API), который позволит устройствам на Android и iOS "видеть" друг друга и взаимодействовать с помощью официальных приложений систем здравоохранения.

Затем Apple и Google будут работать над Bluetooth-платформой для отслеживания контактов. Она будет встроена непосредственно в операционную систему, и скачивать отдельное приложение не потребуется. В заявлениях отмечается, что это позволит участвовать большему количеству людей, "если они этого захотят". Работу над вторым этапом компании рассчитывают закончить в ближайшие несколько месяцев.

Apple и Google заверяют, что их приоритетом являются "конфиденциальность, прозрачность и согласие", и обещают открыто предоставлять информацию о работе над платформой по отслеживанию контактов для анализа желающими.

Bloomberg отмечает, что суммарное число пользователей операционных систем iOS и Android превышает 3 млрд.

По данным агентства, работать система будет следующим образом: если пользователь узнает о положительном результате теста на COVID-19 и добавит эти данные в приложение, то пользователи, с которыми заболевший контактировал в предыдущие несколько дней, получат уведомление о таком контакте. Этот период может составлять 14 дней, но медицинские учреждения смогут установить иной временной диапазон.

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Apple Google коронавирус

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