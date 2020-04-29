Лукашенко отложил послание парламенту из-за "коронапсихоза"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что отложил запланированное на середину апреля традиционное послание парламенту и народу в связи с изменением ситуации из-за пандемии коронавируса.

"В том, что послание отложено, нет никакой конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты. Как только готово было бы послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире", - сказал Лукашенко, которого слова которого приводит его пресс-служба.

Президент отметил, что текущая ситуация в мире довольно неопределенная и поэтому он хочет избежать неопределенности в своем послании.

"Если бы положение изменилось только лишь в Белоруссии, то послание уже бы прозвучало. Но мы очень зависим, как и все государства, и даже крупные, богатые, от того, что происходит во всем мире, - отметил он. - Вот представьте президента на трибуне сегодня и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет так, а если эдак, то будет по-иному".

По его словам, в связи с влиянием пандемии на глобальные политические процессы "очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще, в силу сложившейся ситуации, в силу этого психоза, который развернулся".

"Разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира - наша жизнь, экспортноориентированная экономика. Очень зависимы, и не только мы", - заявил он.

"Разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное - экономическая неопределенность во всем мире", - констатировал Лукашенко.

В качестве примера он привел колебания мировой цены на нефть, которая уходила в отрицательную плоскость. "Нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу", - отметил он.

Лукашенко также считает в этой ситуации логичным совместить послание президента со своей предвыборной программой. Очередные выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.