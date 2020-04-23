Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

Лукашенко признался, что "уже переживает за любой шорох" из-за пандемии COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает ухудшения ситуации с COVID-19 в республике, однако заявляет о наличии достаточных резервов у республики для того, чтобы справиться с этой проблемой.

Пандемия коронавируса

"Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно", - сказал Лукашенко на совещании в Минске в четверг. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

В данной связи, полагает он, в лечении людей "должна быть задействована вся вертикаль власти, все государственные служащие", а не только система здравоохранения. "Я хочу, чтобы (члены правительства, губернаторы и помощники президента - ИФ) полностью владели ситуацией в регионах и могли адекватно реагировать, помогая системе здравоохранения", - отметил президент.

В миреЛукашенко увидел лучик надежды в ситуации с коронавирусом в БелоруссииЧитать подробнее

Он добавил, что в Белоруссии значительно увеличили потенциал учреждений здравоохранения, мощности по производству отечественных препаратов и медицинских товаров.

В целом, считает Лукашенко, сейчас важно не перегрузить систему здравоохранения. Пока, по его словам, в Белоруссии с этим справляются. "Для нас важна заболеваемость COVID-19, но мы прежде всего обращаем внимание на заболеваемость пневмонией, потому что любая пневмония может отяготиться COVID-19, как это часто бывает", - заметил он.

"Поэтому министерству здравоохранения, всей системе здравоохранения, тысячам медработников надо сконцентрировать свое внимание на лечении больных от пневмонии. При этом не забывать о том, что у нас есть другие болезни", - сказал президент.

Белоруссия не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ

Лукашенко также коснулся и темы рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией. По словам белорусского лидера, Минск не станет отмахиваться от предложенных ВОЗ мер.

В миреЛукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии никто не умер и не умретЧитать подробнее

"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (Тедрос Адханом Гебрейесус - ИФ) вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью", - сказал Лукашенко.

"Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "на всякий случай, хуже не будет", - считает президент Белоруссии.

Рекомендации ВОЗ

Как сообщалось, миссия ВОЗ работала в республике с 8 по 11 апреля для оценки ситуации с коронавирусом. Экспертов пригласил в Белоруссию Лукашенко.

Во вторник, 21 апреля, ВОЗ опубликовала перечень рекомендаций по итогам миссии. Там, в частности, заявили, что "стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования в масштабах всего сообщества". Также организация посоветовала белорусским властям "четко, прозрачно и регулярно" информировать общество о рисках, рекомендациях в отношении здоровья и мерах реагирования на ситуацию с распространением коронавируса.

По мнению ВОЗ, белорусские власти должны реализовать комплекс мер по сдерживанию и смягчению последствий из-за ситуации с коронавирусом и продолжить оказание социально-экономической поддержки нуждающимся.

По состоянию на 22 апреля в Белоруссии умерли 58 пациентов с коронавирусом, число инфицированных достигло 7 281 человека.

Белоруссия Александр Лукашенко ВОЗ коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось

Ученые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалось

Проект запуска ракет с плавучей платформы "Морской старт" будет заморожен

Проект запуска ракет с плавучей платформы "Морской старт" будет заморожен
Экономический кризис

Владелец S7 спрогнозировал возобновление международных перелетов в апреле 2021 года

Что случилось этой ночью: четверг, 23 апреля

Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тысячи человек

Число жертв коронавируса в Италии превысило 25 тысяч

Число жертв коронавируса в Италии превысило 25 тысяч

Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США

Италия второй день подряд бьет рекорды по числу выздоровевших от коронавируса

Украина заблокировала в ООН еще одну резолюцию РФ, касающуюся ослабления санкций

В интернет утекли 25 тыс. адресов электронной почты из Минздрава США и ВОЗ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');