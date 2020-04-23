Лукашенко признался, что "уже переживает за любой шорох" из-за пандемии COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает ухудшения ситуации с COVID-19 в республике, однако заявляет о наличии достаточных резервов у республики для того, чтобы справиться с этой проблемой.

"Если положение дел будет меняться в худшую сторону (я ничего не исключаю, уже переживаю за любой шорох), то мы подключим резервы. У нас их достаточно", - сказал Лукашенко на совещании в Минске в четверг. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

В данной связи, полагает он, в лечении людей "должна быть задействована вся вертикаль власти, все государственные служащие", а не только система здравоохранения. "Я хочу, чтобы (члены правительства, губернаторы и помощники президента - ИФ) полностью владели ситуацией в регионах и могли адекватно реагировать, помогая системе здравоохранения", - отметил президент.

Он добавил, что в Белоруссии значительно увеличили потенциал учреждений здравоохранения, мощности по производству отечественных препаратов и медицинских товаров.

В целом, считает Лукашенко, сейчас важно не перегрузить систему здравоохранения. Пока, по его словам, в Белоруссии с этим справляются. "Для нас важна заболеваемость COVID-19, но мы прежде всего обращаем внимание на заболеваемость пневмонией, потому что любая пневмония может отяготиться COVID-19, как это часто бывает", - заметил он.

"Поэтому министерству здравоохранения, всей системе здравоохранения, тысячам медработников надо сконцентрировать свое внимание на лечении больных от пневмонии. При этом не забывать о том, что у нас есть другие болезни", - сказал президент.

Белоруссия не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ

Лукашенко также коснулся и темы рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с пандемией. По словам белорусского лидера, Минск не станет отмахиваться от предложенных ВОЗ мер.

"Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (Тедрос Адханом Гебрейесус - ИФ) вчера прислал мне письмо и поблагодарил нашу страну за те действия, которые мы предпринимаем в борьбе с болезнью", - сказал Лукашенко.

"Меры, которые предложены ВОЗ, должны быть обязательно изучены, нельзя от них отмахиваться. Но мы должны, исходя из комплекса рекомендаций, нашего опыта, действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и "на всякий случай, хуже не будет", - считает президент Белоруссии.

Рекомендации ВОЗ

Как сообщалось, миссия ВОЗ работала в республике с 8 по 11 апреля для оценки ситуации с коронавирусом. Экспертов пригласил в Белоруссию Лукашенко.

Во вторник, 21 апреля, ВОЗ опубликовала перечень рекомендаций по итогам миссии. Там, в частности, заявили, что "стране необходимо предпринять шаги для увеличения физического дистанцирования в масштабах всего сообщества". Также организация посоветовала белорусским властям "четко, прозрачно и регулярно" информировать общество о рисках, рекомендациях в отношении здоровья и мерах реагирования на ситуацию с распространением коронавируса.

По мнению ВОЗ, белорусские власти должны реализовать комплекс мер по сдерживанию и смягчению последствий из-за ситуации с коронавирусом и продолжить оказание социально-экономической поддержки нуждающимся.

По состоянию на 22 апреля в Белоруссии умерли 58 пациентов с коронавирусом, число инфицированных достигло 7 281 человека.