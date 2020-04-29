Новак заявил, что все НК России в рамках ОПЕК+ снизят нефтедобычу на 19% - на 2 млн б/с

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Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ пропорционально распределило квоты по снижению нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ между всеми участниками нефтяного рынка России, включая малые компании и операторов СРП-проектов, при этом в целом Россия должна снизить производство нефти на 19% от уровня февраля 2020 года, или на 2 млн баррелей в сутки, сообщил в интервью "Интерфаксу" министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы берем за базу февраль 2020 года для наших компаний, и от него считается снижение до 8,5 млн баррелей в сутки в соответствии с тем, как это установлено для России в рамках соглашения. Там примерно сокращение составляет 2 млн баррелей или 19% от уровня февраля 2020 года", - сказал он.

По словам министра, весь этот объем снижения пропорционально распределен между всеми компаниями, включая малые НК и операторов СРП-проектов.

"Да, мы равномерно распределяем среди всех компаний, которые занимаются добычей в России, это один из принципов распределения квот, которые мы обсуждали и который мы считаем правильными - все должны нести одинаковую нагрузку, одинаковый вклад, для того чтобы обеспечить балансировку рынка и скорейший выход из кризисной ситуации", - подчеркнул он.

По словам Новака, вопрос возможной финансовой дискриминации из-за того, что конденсат исключен из расчетов, а его доля в добыче у разных компаний разная, компании не поднимали.

"Нет, этот вопрос при обсуждении нашего участия в сделке не поднимался. Мы обсуждали его еще в конце прошлого года, когда приняли решение исключить газовый конденсат. Но это была в том числе и позиция наших компаний, поэтому мы считаем, что это абсолютно разумное решение, потому что добыча газового конденсата неравномерная - как отдельный показатель отдельной отрасли", - отметил он, подчеркнув, что и при текущем распределении квот этот вопрос не обсуждался.

"Нет. Все согласились по такому же принципу считать, как это было и в конце прошлого года", - сказал он.