Число жалоб на домашнее насилие во Франции выросло более чем на треть с начала режима изоляции

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Во Франции фиксируют рост числа обращений на горячую линию, посвященную проблеме домашнего насилия, сообщают французские СМИ со ссылкой на руководителя этой экстренной службы Паскаля Винерона.

Согласно этим данным, с начала введения режима самоизоляции из-за коронавируса количество таких обращений увеличилось на 35%. По словам Винерона, с середины марта сотрудники службы получают в среднем 1000 звонков в день. "Эффект режима самоизоляции усугубляет напряженность в семье", - отметил он.

Во Франции действует общенациональный режим самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

О решении ввести такие меры власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако затем власти страны объявили о его продлении до 15 апреля, а потом - до 11 мая. После этой даты власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.