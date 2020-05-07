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ВОЗ сообщила об усугублении проблемы домашнего насилия в Европе во время самоизоляции

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Экстренные службы в Европе зафиксировали значительное увеличение числа обращений женщин с жалобами на домашнее насилие во время режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, сообщили в ВОЗ.

"Страны сообщают об увеличении в апреле на 60% по сравнению с прошлым годом количества экстренных звонков со стороны женщин, которые подверглись домашнему насилию со стороны своих партнеров", - сказал глава европейского подразделения ВОЗ, доктор Ханс Клюге.

Эксперт организации Изабель Йорди сообщила, что данные о росте таких обращений поступают практически из всех стран континента.

Между тем, по оценкам Фонда ООН в области народонаселения, в мире произойдет еще около 30 млн случаев домашнего насилия, если введенные ограничительные меры из-за коронавируса будут продлены еще на полгода.

Многие европейские страны оказались сильно затронуты пандемией коронавируса. В общей сложности на территории Европы зарегистрировали около 1,5 млн случаев заражения, почти 150 тыс. человек скончались.

Для борьбы с распространением коронавируса в странах были введены ограничительные меры, в частности, запрещающие выходить из дома без острой необходимости. В настоящее время ряд стран приступил к смягчению этих мер.

В конце апреля сообщалось, что во Франции фиксируют рост числа обращений на горячую линию, посвященную проблеме домашнего насилия. Как передавали тогда французские СМИ со ссылкой на руководителя этой экстренной службы Паскаля Винерона, с начала введения режима самоизоляции из-за коронавируса количество таких обращений увеличилось на 35%.

Хроника 09 января – 07 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Ханс Клюге ВОЗ Европа Изабель Йорди коронавирус

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