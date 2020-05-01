Более 100 сотрудников петербургского НИИ скорой помощи заразились коронавирусом

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - У 111 сотрудников петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе подтвержден коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева в четверг.

Более 400 сотрудников НИИ по разным причинам ушли на больничный.

Пресс-служба опровергла информацию из телеграм-каналов о болезни высшего руководства института.

Из-за дефицита медицинского персонала больных приходится отправлять в другие больницы.

В аппарате вице-губернатора опровергли информацию и о том, что НИИ Джанелидзе принимал больных внебольничной пневмонией. Этого не делали, потому что институт не подготовлен для приема зараженных коронавирусом. В приемном покое пациентам с признаками пневмонии проводят компьютерную томографию. Людей с симптомами инфекционных болезней немедленно переводят в другие стационары.

Эргашев заметил, что, к сожалению, нельзя исключить "случаи заносов инфекций".

В минувшую субботу стало известно, что четыре медсестры из НИИ им. Джанелидзе умерли от коронавируса.