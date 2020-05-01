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Жена принца Гарри проиграла первое судебное заседание по своему иску против СМИ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Издание Mail on Sunday выиграло первый раунд судебного противостояния с Меган Маркл, женой британского принца Гарри, пишет "Би-би-си". Герцогиня Сассекская судится по поводу неприкосновенности частной переписки с издательством Associated Newspapers из-за публикации письма, которое она написала своему отцу Томасу Марклу.

Суд отклонил значительную часть претензий жены принца, признав их не относящимися к рассматриваемому делу, в том числе отклонены были заявления Меган Маркл, что у журналистов было предубеждение по отношению к ней и что они намеренно своими действиями усугубили ее конфликт с отцом, а также, что специально "копались в грязном белье", чтобы представить бывшую актрису в невыгодном свете.

Как пишет сама Mail on Sunday, газета потребует от принца и его жены покрыть расходы на сумму более 50 тыс. фунтов, так как пара отказался от досудебного урегулирования и потребовала провести онлайн-заседание, несмотря на пандемию.

Как ожидается, судебная тяжба будет продолжаться до конца 2020 года, в какой-то момент Меган Маркл и ее отцу придется давать показания друг против друга.

Издание настаивает, что имело право опубликовать текст письма, так как друзья бывшей актрисы уже рассказали его содержание журналу People. Также Mail on Sunday считает, что содержимое письма затрагивает общественные интересы и потому его публикация разрешена статьей 10 Европейской конвенции о правах человека.

Адвокаты жены принца Гарри настаивают, что публикация письма нарушила ее право на тайну переписки и тайну частной жизни.

Великобритания принц Гарри Меган Маркл

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