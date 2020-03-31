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Принц Гарри и Меган Маркл начали отдельную от британской королевской семьи жизнь

Принц Гарри и Меган Маркл начали отдельную от британской королевской семьи жизнь
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Принц Гарри и его супруга Меган Маркл официально сложили полномочия старших членов британской королевской семьи, сообщили во вторник западные СМИ.

Гарри и Меган в середине января достигли соглашения с королевой Елизаветой II о дальнейшей роли в качестве членов королевской семьи. Они лишаются титулов королевских высочеств (HRH), потому что так могут называть себя только члены семьи Виндзоров, исполняющие королевские обязанности. При этом оба сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских.

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Герцоги Сассекские отказались от исполнения королевских обязанностей, и больше не будут получать государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье. Они также больше не смогут использовать бренд Sussex Royal для благотворительных организаций или аккаунтов в соцсетях.

Гарри и Меган в рамках соглашения с королевой планируют вернуть британской казне все деньги за ремонт Фрогмор-коттеджа, в котором жили после свадьбы, и который планируют использовать при поездках в Великобританию. Его ремонт обошелся в 2,4 млн фунтов стерлингов.

Букингемский дворец официально не озвучивал причин, по которым Гарри и Меган решили отделиться от остальной королевской семьи. СМИ предполагали, что это может быть связанно с повышенным вниманием прессы к паре. В британских СМИ тема отделения Гарри и Меган от королевской семьи получила название Megxit (сокращение имени Меган и слова exit - выход) по аналогии с Brexit.

Сейчас принц Гарри с супругой живут в Лос-Анджелесе, до этого они провели некоторое время в Канаде. Меган Маркл уже получила новую работу, озвучив закадровый текст в фильме "Слон" для Disney.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

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После свадебной церемонии в часовне Святого Георгия принц Гарри и Меган Маркл проехали по улицам Виндзора в конном экипаже - открытом ландо AscotТоржественный выход молодоженов из часовни в Виндзорском замке встретили аплодисментамиНовоиспеченные супруги - принц Гарри, герцог Сассекский и его жена Меган, герцогиня СассекскаяМолодоженов на ступенях часовни в Виндзорском замке запечатлели десятки любительских и профессиональных фотокамерСвадебный наряд Меган Маркл создал британский дизайнер, креативный директор Givenchy Клэр Уэйт Келлер - длинное белое платье, слегка открывающее плечи, и ажурная фата, голову "невесты года" украсила бриллиантовая тиараЗа тем как принц Гарри и Меган Маркл обменивались клятвами и кольцами в часовне Святого Георгия, наблюдали в числе гостей такие знаменитости как актер Джордж Клуни со своей женой Амаль, футболист Дэвид Бекхэм с супругой Викторией, ведущая американских шоу Опра УнфриМеган Маркл в белом платье от Givenchy прибыла к часовне Святого Георгия вместе со своей матерью Дорией РэгландПосмотреть на королевскую свадьбу в Виндзоре собрались тысячи человекПринца Гарри (слева) к месту бракосочетания в часовне Святого Георгия сопровождал его брат и шафер принц Уильям (справа)
После свадебной церемонии в часовне Святого Георгия принц Гарри и Меган Маркл проехали по улицам Виндзора в конном экипаже - открытом ландо Ascot
Принц Гарри Меган Маркл Великобритания

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